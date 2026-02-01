"Noi siamo con i difensori dello Stato, con chi vuole ordine e sicurezza"

"Egregio direttore,

nuova guerriglia urbana a Torino da parte della cosiddetta opposizione degli antagonisti di sinistra, questa volta con il pretesto della chiusura del loro centro sociale. Hanno assalito le Forze dell’Ordine, hanno arrecato nuovi danni alla città, hanno confermato la loro ideologia di violenza e ribellistica. I 'miliziani che hanno dato battaglia a Torino avevano richiamato da tutta Italia e finanche da altri Paesi europei, compagni organizzati e armati. Non è accaduto il peggio grazie alla professionalità della Polizia, anche se probabilmente sarebbe l’ora di rispolverare i metodi della 'Celere' dei democratici De Gasperi e Scelba.

Tantissimi italiani avvertono che è ora di porre fine a questa situazione drammatica che compromette pericolosamente la convivenza civile ovunque sul territorio e in ogni comparto della nostra società. E questo avviene con il pretesto della libertà di manifestare, di muoversi, di sostenere le proprie idee, ottenendo per giunta ben individuabili giustificazioni sociologiche, supporti politici, compiacenze giornalistiche.

Ci auguriamo che la Magistratura intervenga decisamente, evitando che siano annullati provvedimenti punitivi sui colpevoli accertati. Ma poiché anche in questa occasione ascolteremo dalla sinistra politica ipocrite e surreali affermazioni tese a minimizzare e giustificare le responsabilità di coloro che vengono ormai definiti 'terroristi di piazza', noi lanciamo appello, non solo per reprimere duramente quei delinquenti, ma per sollecitare la solidarietà verso le Forze dell’Ordine dai rappresentanti della destra in periferia.

Noi siamo con i difensori dello Stato, con i cittadini che vivono nella paura, che chiedono ordine e sicurezza, autentica garanzia di libertà e democrazia.

Grazie per la pubblicazione, distintamente.



Paolo Chiarenza (Busca), Guido Giordana (sindaco di Valdieri)"