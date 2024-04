La Sames Antincendio promuove l'attenzione all'Ambiente con una certificazione dedicata

"In un periodo storico nel quale le aziende sono chiamate a dare il loro contributo per la sostenibilità ambientale – spiega Andrea Massarenti, socio titolare Sames -, la transizione ecologica e il rispetto dei criteri ESG (Environmental, social, and governance), la Sames compie un importante passo in questa direzione e si certifica secondo lo standard ISO 14001:2015 (sistema di gestione Ambientale)".



Cos'è ISO 14001:2015?

È la certificazione che fornisce uno standard di riconoscimento internazionale per la creazione e mantenimento di un sistema di gestione Ambientale.

Fornisce una struttura gestionale per l'integrazione delle pratiche ambientali, perseguendo gli obiettivi di protezione ambientale, prevenzione dall'inquinamento, nonché riduzione di consumo di energia e risorse.



Quali benefici?

Questa certificazione è volta al miglioramento e ottimizzazione dell'impatto dell'attività aziendale sul proprio territorio, garantendo sì la massima qualità del servizio offerto, ma pur sempre nel rispetto dell'ambiente. A fronte di un servizio di eccellenza per la propria comunità, per fornitori e clienti tra le alternative disponibili sul mercato la scelta sarà sempre a favore di quelle eco-sostenibili.

Perché certificarsi?

"Credo fermamente - continua Andrea Massarenti, socio-titolare - che le certificazioni aziendali siano lo strumento migliore da affiancare al costante impegno e alla produttività di un'azienda per fornire ai propri clienti un servizio di qualità, ma anche garantito e certificato. Ritengo, inoltre, che oggi sia fondamentale la responsabilità delle aziende sul fronte sociale nel garantire ai propri lavoratori i più alti standard di sicurezza sul lavoro così come garantire ai propri clienti, fornitori e al proprio territorio il massimo rispetto ambientale".



Storia dell'azienda

Fondata nel 1973, da Massimo e Leo Lehar Massarenti, oggi la Sames opera dalle sue due sedi di Cuneo e Savona e serve quotidianamente i suoi clienti in tutto il Nord e Centro Italia coprendo a 360 gradi il settore dell'anticendio sia terrestre che navale.



La sua specializzazione

Negli ultimi vent'anni seguendo gruppi di società anche internazionali l'azienda ha avuto la possibilità di specializzarsi nel settore degli impianti, nella realizzazione sia di quelli di rilevazione incendio sia di quelli destinati allo spegnimento, e nella loro manutenzione.