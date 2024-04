Torna a Cuneo il festival "Resistenze": l'edizione 2024 esplorerà l'attività di "fare rete"

L’associazione di promozione sociale Lhi Balos, in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e della Società Contemporanea in Cuneo e Provincia, l'ANPI provinciale Cuneo, la Fondazione Nuto Revelli Onlus, l'Associazione Partigiana “Ignazio Vian” e Centro Culturale “Don Aldo Benevelli”, l'Accademia Teatrale Giovanni Toselli, l'ARCI Cuneo –Asti, l'ANNPIA Cuneo, FIAB Cuneo - Bicingiro, CGIL, CISL, UIL e con il patrocinio del Comune di Cuneo, presentano la quarta edizione di: "Resistenze… è fare rete".

Attenzione sul "fare rete"

Proseguiamo il percorso delle 4 parole chiave che abbiamo intrapreso lo scorso anno durante la terza edizione di Resistenze.



Nel 2023 abbiamo parlato di "Scelta": la scelta di decidere da che parte stare, la scelta di rischiare la propria vita per un ideale più grande, la scelta di non restare più immobili a guardare e subire.

La parola che abbiamo assegnanto a questa edizione di Resistenze… è fare rete. Una delle chiavi del successo della Resistenza fu la capacità di fare rete: partigiani provenienti da diverse regioni e con diverse ideologie politiche collaborarono per raggiungere un obiettivo comune, la liberazione dell'Italia dell'occupazione straniera. Attraverso azioni di sabotaggio, propaganda e combattimento, la Resistenza svolse un ruolo fondamentale nel preparare il terreno per la liberazione del Paese. Anche se la strada fu lunga e difficile, la Resistenza Partigiana dimostrò il potere dell'unità e della determinazione nel perseguire la libertà e la giustizia.



Ancora oggi, crediamo che solo facendo rete e collaborando potremo affrontare le sfide globali che ci troviamo di fronte: l’ingiustizia sociale, l’oppressione e la minaccia dei regimi autoritari, la difesa dei valori democratici e dei diritti uomani.

Il 20, 24 e 25 le giornate clou dell'evento

Si parlerà di Resistenza utilizzando come forme di comunicazione la musica, le immagini, le testimonianze, le letture, le mostre e il teatro.



Quelle del 20-24-25 aprile saranno giornate ricche di eventi per riflettere su cos’è stata e cos’ha significato la Resistenza per la nostra città. Non mancheranno momenti di festa con street performance, concerti e djset. Novità di questa edizione sarà la Biciclettata Resistente che porterà la cittadinanza in sella alla bici a conoscere i luoghi della Resistenza di Cuneo.



Evento principale sarà il 24 aprile con la tradizionale fiaccolata, l’orazione e il concerto in Piazza Virginio. In collaborazione con l’artista cuneese Federico Manzone del Collettivo Franco di Bologna verrà proposto un contenuto artistico d’impatto ispirato alle parola chiave RETE assegnata a questa edizione di Resistenze.



Come lo scorso anno verrà proposto alla cittadinanza attraverso i manifesti-affissioni. Il percorso si pone come obiettivo quello di catturare l’attenzione soprattutto della popolazione più giovane, sensibilizzandola, incuriosendola e rendendola partecipe rispetto alla Resistenza e ai suoi temi.



Inoltre, da marzo, sulle pagine social di Resistenze parleremo dei luoghi e personaggi che sono stati significativi nella Lotta di Liberazione della nostra Città e non solo.