Asl Cn2, 32 le donazioni di cornea nel 2023: +113% sulle previsioni

Domenica 14 aprile sarà la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti e l’ASL CN2, in previsione di questo appuntamento, traccia il bilancio dell’attività 2023 e prende spunto per rilanciare all’utenza un importante messaggio di responsabilità e solidarietà tramite le proprie attività di sensibilizzazione.

In Piemonte nell’anno 2023 si è registrato un aumento importante delle donazioni e, di conseguenza, del numero di trapianti: i donatori sono stati nella nostra Regione 179 e i trapianti eseguiti 536, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. Un andamento che rispecchia il trend nazionale e che è confermato anche dalla positiva attività dell’ASL CN2.

Nel 2023 presso l’ospedale Pietro e Michele Ferrero di Verduno ci sono state 32 donazioni di cornea da donatore deceduto. Un dato altissimo, che corrisponde ad oltre il doppio rispetto alla previsione formulata per l’ASL CN2 dal Coordinamento Regionale Trapianti a inizio anno. Un numero che si è potuto concretizzare grazie alla forte sensibilità della cittadinanza (di quelle persone che hanno saputo prendere, in vita, decisioni di grandissimo altruismo) e all’impegno degli operatori dell’Azienda Sanitaria, i quali non hanno mai smesso di farsi parte attiva nella promozione di un gesto così nobile come la donazione degli organi.

“Siamo un centro procurement piccolo rispetto ad altre realtà sviluppatesi nei capoluoghi, ma indubbiamente siamo molto attivi, sempre in prima linea sul territorio” racconta il dott. Graziano Carlidi, Coordinatore Ospedaliero delle donazioni di organi e tessuti. “Grazie a una costante e attenta opera di sensibilizzazione verso la cittadinanza e verso tutti i reparti ospedalieri, riusciamo a garantire numeri di donazioni ampiamente superiori al livello normalmente previsto per strutture della nostra dimensione. Realizziamo corsi accreditati di formazione per i colleghi, collaboriamo attivamente con il mondo del volontariato, interveniamo nelle scuole superiori per sensibilizzare i ragazzi su questo gesto di grande generosità. Nel 2023 abbiamo incontrato oltre 1.000 studenti delle ultime classi, visitando 8 istituti. Spieghiamo loro il significato medico-scientifico della donazione e portiamo l’esperienza emozionante di testimoni trapiantati o il racconto dei parenti dei donatori”.

Con la donazione dei propri organi e tessuti dopo la morte, si offre un’opportunità di cura a chi è in attesa di un trapianto. Si tratta di un vero e proprio intervento “salva vita”. Secondo le attuali disposizioni di legge, è possibile effettuare la propria scelta:

- presso il proprio Comune, in occasione del rilascio o rinnovo della Carta di identità;

- presso gli sportelli ASL abilitati (per l’ASL CN2: Medicina Legale – Via Duccio Galimberti 7/B, Alba (CN) – Dal lunedì al venerdì 8.30-12.00; 13.30-15.30 – tel. 0173.316260);

- presso l’AIDO (Associazione Italiana Donazione Organi) – www.aido.it ;

- attraverso dichiarazione scritta (tesserino o testamento olografo) che il cittadino porta sempre con sé tra i propri documenti.

“Ringrazio le persone del Coordinamento Ospedaliero Trapianti e di tutte le strutture dell’ASL CN2 che hanno permesso il raggiungimento di un risultato così importante, impegnandosi tutto l’anno nelle varie attività di sensibilizzazione e facendosi trovare pronti nei momenti più determinanti. E, soprattutto, ringrazio le famiglie di quanti hanno saputo fare un dono in grado di andare oltre la propria vita, per garantire un futuro normale a chi non avrebbe potuto altrimenti averlo” dichiara Massimo Veglio, Direttore Generale ASL CN2. “Invito tutta la cittadinanza a fare propri questi nobili esempi di altruismo, scegliendo al più presto di diventare donatori di organi e tessuti”.