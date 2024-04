Cuneo, “Theia” la salute delle donne dall’adolescenza alla menopausa

Sabato 20 aprile, dalle ore 14.30, si terrà un ciclo di 3 incontri presso la sala “Spazio relazioni” del Rondò dei Talenti a Cuneo (via Luigi Gallo 1), dal titolo “Theia, la salute delle donne dall’adolescenza alla menopausa” a cura di Isabella Bodino, counselor/coach e sessuologa clinica del centro Mirya, specializzato nella salute delle donne attraverso corsi, trattamenti e fitoterapici frutto di tecniche e visioni innovative. Aprirà i lavori l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, particolarmente attento a questi argomenti e che ha deciso di partecipare all’incontro, come ha sottolineato alla stessa Bodino, per evidenziare l’importanza di accompagnare le donne con strumenti adeguati verso tutti i loro cambiamenti fisiologici.

Alle ore 14.30 si terrà il primo incontro dal titolo “I DISTURBI ALIMENTARI”. Anoressia e bulimia sono disturbi del comportamento alimentare, malattie mentali caratterizzate dall’ossessione per il corpo, come anche la vigoressia. Data la forte diffusione e insorgenza precoce: quali i segnali e come curarli? A questa domanda cercheranno di rispondere Martina Cussino, psicoterapeuta e Laura Monni, biologa nutrizionista.

Alle ore 16.00 sarà la volta del “DONO DELLA LUNA”. Dal rapporto madre-figlia nell’importantissima fase di passaggio del menarca (la prima mestruazione) a come preparare e aiutare a gestire le emozioni le adolescenti nel delicato passaggio dall’infanzia all’età adulta e di come proteggere il corpo che cambia. L’incontro verrà svolto dalla stessa Bodino che ormai da anni è una figura di riferimento su queste tematiche e che attraverso metodologie innovative affronta con delicatezza e competenza queste tematiche.

Il terzo incontro inizierà alle ore 17.15 verrà affrontato il tema della “MENOPAUSA”, un’età di profondi cambiamenti e di potenziale rinascita e trasformazione nel corpo di una donna, e non solo. La medicina integrata può essere uno strumento efficace al servizio delle donne che vivono questa fase di passaggio e può essere un sostegno concreto nel percorso di vita per una nuova visione della menopausa in chiave positiva e costruttiva. L’incontro sarà tenuto da Valentina Bonetto, medico anestesista e specialista in agopuntura.

Evento gratuito, ingresso libero previa prenotazione (w.app 351/9038507)