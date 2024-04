Anche a Bra i banchetti di "Pace, terra e dignità" di Michele Santoro

“Pace, terra e dignità“ è il nome della lista che si presenterà alle prossime elezioni europee e che avrà come primo candidato il giornalista Michele Santoro, insieme a Raniero La Valle, ex parlamentare e storico esponente del movimento pacifista, al matematico Piergiorgio Odifreddi, allo storico Angelo D’Orsi, all’editrice Ginevra Bompiani, a Marina Castellano di “Emergency”, a Dario Dongo del “Movimento dei trattori” e a molti altri esponenti da sempre impegnati nel movimento pacifista, ambientalista ed ecologista, nella lotta per il diritto al lavoro e ad una sanità pubblica efficiente in Italia ed in Europa.



Occorre però raccogliere 75.000 firme entro il 30 aprile, perché nessun gruppo parlamentare italiano ha voluto finora dare l’apparentamento necessario a evitare questo sbarramento del nostro sistema elettorale: tutti i cittadini maggiorenni, dunque, possono firmare presso l’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.



Anche a Bra è possibile firmare per la presentazione della lista nel Collegio Nord-Ovest presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Bra, Via Barbacana 6 (primo piano) con il seguente orario:

Lunedì: 8.45 - 12.45

Martedì: 8.45 - 12.45

Mercoledì: 8.45 - 12.45

Giovedì: 8.45 - 12.45 / 15-16

Venerdì: 8.45 - 12.45



I promotori della lista "Pace, terra e dignità" di Bra, Alba, Langhe e Roero si impegnano ad organizzare nelle prossime settimane degli eventi pubblici per informare la cittadinanza.