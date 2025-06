Mauro Calderoni (PD): "Altro che piano-ospedali pronto, in provincia di Cuneo siamo fermi a proclami e promesse"

«Cirio e Riboldi continuano a girare il Piemonte presentando un piano-ospedali immaginifico, come se tutto fosse già deciso, finanziato e cantierabile. Ma la realtà, almeno nella Granda, è ben diversa: tra ricorsi, progetti incompleti e fondi insufficienti, siamo ancora impantanati nella fase delle promesse».

A denunciarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Mauro Calderoni. A Cuneo la situazione è bloccata in attesa della decisione del Tar sul ricorso presentato dalla società privata che aveva proposto il project financing, poi respinto.

«Un contenzioso tuttora aperto, che impedisce ogni passo operativo concreto. Altro che partenza dei lavori!», sottolinea Calderoni.

Decisamente incerta anche la situazione dell’ospedale unico di pianura tra Savigliano, Saluzzo e Fossano.

«Manca tutto: la variante di prgc è in itinere, non c’è un progetto definitivo da sottoporre ad Inail per la validazione, non è stata acquistata l’area. E anche le risorse stanziate – 250 milioni di euro – rischiano di bastare appena per realizzare il contenitore, senza poterlo attrezzare o renderlo funzionale», prosegue. A tutto questo si aggiunge l’assenza di qualsiasi studio serio su viabilità, accessibilità e servizi di trasporto pubblico.

«Un ospedale unico senza una rete di mobilità studiata rischia di essere un monumento all’inefficienza, non una risposta ai bisogni sanitari del territorio» aggiunge. «Non si può giocare con la salute delle persone – conclude Calderoni – facendo tour promozionali mentre nei territori mancano atti, fondi certi e scelte trasparenti. I cittadini della provincia di Cuneo hanno diritto a una sanità pubblica moderna ed efficiente, non a un piano di annunci buoni per la campagna elettorale, ma vuoti nei contenuti».