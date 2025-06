A Cuneo l'incontro "Europa: i piani di riarmo distruggono il welfare"

Lunedì 30 giugno, alle ore 21:00, presso la Sala CDT, in Largo Giovanni Barale 1 a Cuneo, si terrà una tavola rotonda dal titolo "Europa: i piani di riarmo distruggono il welfare".

L'evento vedrà la partecipazione di Alberto Unia, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Francesca Druetti, Segretaria nazionale di Possibile, Giorgio Marasà, Responsabile esteri di Sinistra italiana e Paolo Ferrero, Segretario provinciale del PRC di Torino ed ex vicepresidente della Sinistra europea. Modererà il dibattito Fabio Rubero, giornalista di Cuneo24.

La tavola rotonda si propone di analizzare le implicazioni dei recenti piani di riarmo dell'Unione Europea e il loro impatto sul sistema di welfare. I relatori, che fanno parte di forze politiche aderenti al gruppo europarlamentare The Left, discuteranno le alternative possibili per l'Europa del futuro, fuori dalle logiche del riarmo e della guerra.