Ancora maltempo per qualche giorno, miglioramento a partire da giovedì

Una bassa pressione sul Tirreno resterà stazionaria per qualche giorno, trasportando piogge e rovesci sparsi sulle nostre regioni da oriente e mantenendo un clima più autunnale che estivo. Temperature sotto la media. Miglioramento a partire da giovedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 24 e domani martedì 25 giugno.

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse anche intense e in tanti casi anche in forma di rovesci o temporali, principalmente tra Liguria e basso Piemonte. Nuvolosità minore su alto Piemonte e Valle d'Aosta ma anche qui soprattutto domani ci saranno piogge e rovesci sparsi.

Temperature sotto la media del periodo, con massime tra i 20 e i 24 °C. Minime in leggero rialzo e tra 16 e 19 °C. Venti generalmente assenti o deboli orientali su Piemonte, da moderati a localmente forti settentrionali su Liguria.

Mercoledì 26 giugno.

Il minimo di bassa pressione si sposterà verso est lasciando ancora un po' di instabilità per lo più nelle ore pomeridiane sui rilievi e nuvolosità in diminuzione sulle pianure. Temperature in rialzo con massime fino 27/28 °C, minime stazionarie o in lieve aumento. Venti assenti o deboli variabili, possibili raffiche forti nei temporali sulle zone alpine.

Tendenza successiva.

Si intravvede un periodo più stabile nella seconda parte della settimana con temperature ancora in rialzo fino ai 30 °C nelle massime e riduzione dei fenomeni di precipitazioni a isolati e tipicamente estivi.

