Già finita l'avventura di Francesca Bergesio all'Isola dei Famosi

L'avventura di Miss Italia, Francesca Bergesio, all'Isola dei Famosi giunge al termine.

A causa di un infortunio nel corso della prima "prova leader" del reality diretto da Vladimir Luxuria, la giovane di Cervere si è infortunata ad un ginocchio e per questo è stata costretta ad abbandonare momentaneamente la spiaggia per effettuare alcuni accertamenti medici.

Nella diretta di ieri sera, giovedì 11 aprile, Francesca non era presente con gli altri naufraghi al momento del collegamento con lo studio. È entrata dopo che è stato comunicata la fine della sua avventura in Honduras.

"Spero che ci possa essere una rinascita, è già stata una vittoria essermi messa in gioco - le parole di Francesca Bergesio visibilmente emozionata e dispiaciuta - Come se fosse un incantesimo è svanito un po' tutto, ho trovato degli ottimi compagni, faccio il tifo per voi".