Attualità | 05 marzo 2026, 09:33

Farigliano, rinviata la consegna del premio "Isabella Doria" alla giornalista Lucia Goracci

Gli organizzatori comunicheranno, appena possibile, una nuova data per la consegna del riconoscimento

È stata rinviata a data da destinarsi la cerimonia di consegna del Premio Isabella Doria 2026, prevista per questo sabato nei locali della biblioteca.

"A causa dell’evolversi della situazione bellica internazionale – spiegano dal Comune di Farigliano, dal Comitato Biblioteca e dall’Associazione Gioco delle Bije – la giornalista Lucia Goracci non potrà essere presente per ricevere il premio. Non appena possibile sarà comunicata una nuova data per la cerimonia". 

Goracci, attualmente a Istanbul come inviata, ha fatto sapere che, appena gli impegni glielo consentiranno, sarà lieta di raggiungere Farigliano per ricevere il riconoscimento.

