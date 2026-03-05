Farigliano, rinviata la consegna del premio "Isabella Doria" alla giornalista Lucia Goracci

È stata rinviata a data da destinarsi la cerimonia di consegna del Premio Isabella Doria 2026, prevista per questo sabato nei locali della biblioteca.
"A causa dell’evolversi della situazione bellica internazionale – spiegano dal Comune di Farigliano, dal Comitato Biblioteca e dall’Associazione Gioco delle Bije – la giornalista Lucia Goracci non potrà essere presente per ricevere il premio. Non appena possibile sarà comunicata una nuova data per la cerimonia".
Goracci, attualmente a Istanbul come inviata, ha fatto sapere che, appena gli impegni glielo consentiranno, sarà lieta di raggiungere Farigliano per ricevere il riconoscimento.