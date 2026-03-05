Troppa acqua, il Comune di Cuneo dispone la chiusura dl guado sul Gesso

Visto l’attuale innalzamento dei livelli idrici e della maggiore velocità della corrente del torrente Gesso provocato dello scioglimento delle nevi ed in previsione di un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni, a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici, è stato riscontrato un fenomeno erosivo che ha provocato un parziale smottamento del guado ciclo-pedonale temporaneo in corrispondenza della località Santuario degli Angeli, rendendolo pertanto non più idoneo al transito.

A seguito di valutazioni tecniche oggettive, il tracciato non risulta più ripristinabile alle normali funzionalità in tempi brevi e considerata l’urgenza di provvedere per prevenire ed eliminare pericoli che possono minacciare l’incolumità dei cittadini, viene ordinata la chiusura ed il divieto di accesso alla popolazione al guado ciclo–pedonale temporaneo sul torrente Gesso fino al ripristino delle condizioni di accessibilità dello stesso guado.



