Revello: torna il "Concerto di Primavera" con la Banda musicale del paese

Con l’arrivo della bella stagione torna a Revello il “Concerto di primavera” con la Banda musicale del paese, in programma domani sera, sabato 13 aprile alle 21, nel bocciodromo comunale che quest’anno ospiterà il coro giovanile “Envie de chanter”.

Giunto alla sua ventesima edizione, il Concerto di primavera è un evento atteso da tutta la comunità revellese e non solo.

Un'occasione per immergersi nel fascino della musica e trascorrere una serata piacevole in compagnia di amici e familiari.

Come ogni anno, il programma del concerto sarà ricco e variegato. La musica leggera italiana sarà la protagonista della serata, con tributi a grandi cantautori del passato. Non mancheranno alcuni brani tratti dalle colonne sonore dei film e dalla tradizione spagnola, sempre cari al complesso bandistico diretto dal maestro Maurizio Caldera.

Ad impreziosire la serata ci sarà il coro "Envie de Chanter" diretto da Flavio Fraire e Alessandra Castelli.

Il gruppo composto da una trentina di ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 21 anni, presenterà un repertorio di brani classici e moderni.

Oltre al programma già ricco, non mancheranno altre sorprese durante la serata.

La Banda musicale di Revello ha infatti in serbo per il pubblico alcuni momenti speciali che renderanno il "Concerto di primavera" come sempre molto apprezzato.

Ingresso gratuito.