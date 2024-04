Alba, inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco Alberto Gatto: "Vinceremo stando tra le persone"

Oggi, venerdì 12 aprile, ad Alba è stato inaugurato il comitato elettorale della campagna a sindaco di Alba per il centrosinistra di Alberto Gatto

L’inaugurazione è stata molto partecipata presso la sede di Corso Langhe 26. A prendere la parola sono stati l'ex Sindaco di Alba Maurizio Marello e il candidato sindaco Gatto, che nella giunta Marello fu giovanissimo assessore ai lavori pubblici.

Marello, ora Consigliere Regionale, è intervenuto per ricordare un particolare curioso per gli amanti della cabala: “Questo, senza programmarlo, è lo stesso comitato del 2014. Ha portato bene allora, sono certo che porterà bene adesso. Ne sono certo perché abbiamo il candidato giusto che abbina freschezza ed esperienza. Ha 34 anni, ma 15 di esperienza amministrativa, di cui cinque anni da assessore ai lavori pubblici in cui ha lavorato benissimo.”

Poi è stato il momento dell’intervento più atteso, quello di Alberto Gatto. “Benvenuti in quella che abbiamo chiamato una nuova casa. Una nuova casa per noi e per tutti gli albesi che vorranno incontrarci, una casa aperta e trasparente. - ha esordito il candidato sindaco - Lo sentiamo, ce lo stanno dicendo in tanti: andate avanti così, state in giro, tra le persone. Io ne sono convinto: è tra le persone che vinceremo. Andremo marciapiede per marciapiede, casa per casa. Voglio dare a tutti i cittadini la possibilità di confrontarsi con me, di dialogare, di raccontare Alba. Perché il Sindaco di Alba deve fare questo: vivere la città, stare a contatto con gli albesi”.

Alberto Gatto ha aggiunto: “Vogliamo eliminare la distanza tra la politica e i cittadini. Non sarò un Sindaco che sta nel palazzo, preferisco stare nelle nostre strade. Questa casa dà un’opportunità in più di trovarci. Non sarò da solo, siamo una grande squadra che non si risparmierà.”