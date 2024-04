Auto contro trattore sulla provinciale 662 a Savigliano, due feriti

Incidente stradale sulla provinciale 662 che collega Saluzzo a Savigliano.

Per cause in corso di accertamento, un'auto si è scontrata contro un trattore all'altezza del vivaio Floricoltura Monviso. Il sinistro si è verificato poco dopo le 7.30 di sabato 13 aprile.

Sul posto l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza. Sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Locale dell'Unione Terre della Pianura per i rilievi e la gestione della viabilità.

Coinvolte un'autovettura Citroen C3 Air Cross condotta da una donna di Cherasco che, da una prima disamina, avrebbe tamponato una trattrice agricola con rimorchio condotta da un agricoltore fossanese. La dinamica è al vaglio degli agenti.

Ferita la donna, trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale SS. Annunziata di Savigliano. Per l'uomo sul trattore un codice verde.

Sul posto è intervenuta anche una squadra incaricata da Anas per la pulizia e messa in sicurezza della strada.