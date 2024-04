“La Musica di Astor”. A Busca un concerto dedicato a Piazzolla, il Tango e oltre

Ma non si può parlare di Piazzolla senza raccontare cos’era il tango prima e cosa è stato dopo di lui. Per questo, durante il concerto si assiste anche ad un vero e proprio excursus storiografico, dai più grandi successi della tradizione campera ai più recenti tanghi canciòn della Guardia Vieja, dove la parte melodica comincia a farla da padrona, passando per le intramontabili Milonghe e la corrente “evoluzionista” della Guardia Nueva.

Iconoclasta, outsider, spietato con chi stimava, dall’ego straripante, gran lavoratore ma soprattutto gran lottatore: molti hanno dovuto fare i conti col carattere di Piazzolla. Non era amato lui, era amata la sua musica: tra aneddoti sulla sua vita e riferimenti storici sul tango di tutti i tempi, lo spettacolo in arrivo sul palco del Civico di Busca conduce per mano lo spettatore in un viaggio umano ed etnico tra musica, danza e poesia.

Per una migliore organizzazione dell’evento è gradita la prenotazione al numero339.6013250. Ingresso libero con precedenza ai soci.

Spettacolo organizzato con il sostegno della Città di Busca e di Sedamyl.

Voce: Celeste Gugliandolo Bajan: Alberto Fantino Clarinetto: Angelo Vinai Chitarra: Cristiano Alasia Contrabasso: Francesco Bertone

Celeste Gugliandolo

Classe 1984, è la cantante del gruppo I Moderni, secondi classificati a Xfactor5 nel 2012. Nasce a Messina e si trasferisce a Torino nel 1998. Attualmente vive tra Torino e Roma.

Partecipa a numerose gare canore fin dall’età di 4 anni. Frequenta la classe di violoncello presso il Conservatorio “A.Corelli” prima e “G.Verdi” poi. Si diploma in pianoforte complementare e solfeggio. È ammessa alla scuola del Teatro Stabile di Torino, dove si diploma nel 2009.

Pubblica tre album con l’etichetta Sony Music e un album con l’etichetta inglese BlackCat.

Testimonial della campagna pubblicitaria McDonald’s 2014, della campagna ministeriale “Alza il Volume non il Gomito”, della campagna “Omofobia No Grazie” e della campagna di Bosch Italia “Missione Ambiente”.

E' conduttrice televisiva di “Xfactor on Ice” e vocal coach della trasmissione “Verdi a Modo Mio” prodotta da DeaKids per Sky.

Finalista ad Area Sanremo Giovani 2016 e ai Wind Music Awards 2014.

Partecipa a numerosi radio tour in tutta Italia (radio 105, radio Italia Live, radio Montecarlo, radio Norba, radio DeeJay ) e si esibisce con concerti all’ambasciata italiana di Parigi e all’ Accapella Hall di San Pietroburgo.

Dal 2015 è membro stabile della “Compagnia dei Demoni” poi “Enchiridion” con la quale vince diversi premi e si esibisce a New York.