Vinitaly, Bergesio (Lega): "Gli agricoltori produttori di vino sono custodi dell'ambiente e del territorio”

“Settore del vino fiore all’occhiello del nostro Paese. L’Italia leader del mondo per l’export di vino e il Piemonte in testa alla classifica della qualità del prodotto”.

Lo afferma il Senatore piemontese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, che oggi è intervenuto all’inaugurazione della 56ᵃ edizione del Vinitaly, a Verona, l’evento fieristico più importante nel panorama vinicolo italiano e internazionale.

Bergesio, Vicepresidente Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare di Palazzo Madama, ha preso parte alla tavola rotonda sul tema “I luoghi del vino, eccellenza made in Italy e strategie per il turismo diffuso”, ed ha partecipato anche all'inaugurazione dello stand del Piemonte, regione che è una eccellenza nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale.

“Vinitaly non è solo un’occasione per favorire gli scambi economici delle aziende, ma anche per promuovere la consapevolezza sull’importanza strategica del vino per l’economia e l’identità italiana”, ribadisce Bergesio.

Sul versante della produzione italiana, i dati diffusi da Agea attestano 38,3 milioni di ettolitri, con una diminuzione del 23,2% (il fatturato complessivo vale 13,8 milioni di euro). L’Italia perde quindi il primato della produzione mondiale a favore della Francia, ma mantiene la leadership nella graduatoria degli esportatori, con 21.366.352 ettolitri venduti all’estero. In un contesto di frenata degli scambi mondiali l’Italia è stato infatti il Paese che ha contenuto al minimo le perdite (1% in volume e -0,8% in valore) mentre Spagna e Francia hanno mostrato flessioni più consistenti.

“Nel nostro Paese sono 241mila le imprese viticole tutte gestite da imptenditori che possono considerarsi custodi dell'ambiente e del territorio. Ci sono poi 33mila quelle vinificatrici (per un totale di 675mila ettari di superfice investita) che portano avanti questa grande tradizione del vino. Negli ultimi 10 anni l’export è costantemente cresciuto in valore, con un +56% in 10 anni, mentre i volumi sono rimasti costanti. E’ cambiato il paniere, con le Dop passate dal 35 al 51%”, spiega il Senatore della Lega.

“Ringrazio tutti gli espositori che ogni anno rendono Vinotaly un appuntamento unico e straordinario. Il comparto del vino rappresenta una componente di primo piano per il settore agroalimentare nazionale, ma negli ultimi anni deve fronteggiare la frenata dei consumi interni e il forte aumento dei costi di produzione, che colpisce tutto l’agroalimentare. In questo scenario così complesso e incerto, fondamentale da parte del Governo fornire risposte concrete alle esigenze delle aziende, per proteggere il patrimonio unico di biodiversità della produzione vitivinicola italiana”, conclude il Senatore Bergesio.