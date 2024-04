Corsa in montagna: Bagnolo Piemonte si prepara ad ospitare il campionato regionale di staffetta

Si svolgerà nello splendido scenario del parco che circonda il Castello ed il Palazzo Malingri nella Frazione Villar di Bagnolo P.te in prova unica il Campionato Regionale Fidal di Corsa in Montagna a Staffetta per categorie giovanili ed assolute.

La manifestazione, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Bagnolo sarà allestita, per la parte sportiva, dalla Podistica Valle Infernotto e, per la parte relativa al contorno culinario, svolgendosi nel corso dell’intera giornata di domenica 21 aprile, dall’Associazione bagnolese Borgotto.

Sarà anche l’occasione per rendere onore a Leletta Isola, la staffetta partigiana cui è dedicata la manifestazione in occasione delle ricorrenze del 25 aprile.

Base di partenza, cambio ed arrivo per tutte le gare in programma il castello sovrastante il borgo villarese, raggiungibile esclusivamente a piedi in circa 10 minuti dagli ampi parcheggi dedicati, con diversi percorsi che si svilupperanno sulle sue pendici percorrendo, in ogni gara, il Sentiero dei Rododendri in pieno periodo di fioritura.

Il programma prevede al mattino le staffette degli adulti, su di un tracciato di 6 km comprendente circa 300 metri di dislivello, con relativa premiazione alle ore 12,30. Pausa fino alle 14 quando toccherà alle categorie giovanili misurarsi sull’ondulato percorso di gara. Il termine manifestazione è previsto per le ore 17 dopo le premiazioni riservate alle categorie giovanili.

Attesi circa 400 atleti ed atlete provenienti da tutto il Piemonte con la presenza dei migliori atleti di specialità.

Iscrizioni direttamente dalla sezione on line della propria Società e, in via eccezionale, a sigma.piemonte@fidal.it entro le ore 24 di giovedì 18 aprile. Informazioni sul sito www.podisticavalleinfernotto.it e al n. di cellulare 3314462025.