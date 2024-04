A La Cura nello Sguardo e al Comune di Cesena i fondi raccolti in Illuminata e Illuminatale

“Un momento di restituzione importante per la città, per cui ringrazio tutti i presenti e anche le realtà private che sostengono l’iniziativa Illuminata e Illuminatale”.



Parole della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, presente nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì 15 aprile) nella sala giunta del palazzo municipale della città capoluogo alla tradizionale cerimonia di consegna dei contributi raccolti durante le edizioni 2023 di Cuneo Illuminata e Iluminatale.



Un appuntamento importante per la città, da diversi anni momento di riflessione sull’andamento dei due eventi e occasione di sostegno di realtà concretamente utili alla comunità cuneese. Un aiuto sostanziale che, quest’anno, si allarga però fuori dai confini provinciali: a beneficiare dei fondi, infatti, oltre all’associazione “La Cura nello Sguardo” (per 4.458 euro) anche il Comune di Cesena per due mila euro utili nella ricostruzione di una scuola primaria comunale.



“Ho bene in memoria i video e le notizie dei momenti drammatici dell'alluvione nelle terre dell’Emilia – ha aggiunto la sindaca Manassero - . E dato che il senso dell’Illuminata è quello dell’offrire luce, vita, animazione, abbiamo pensato di indicare una parte di queste dotazioni volontarie dei cittadini per aiutare la ricostruzione e la ripresa”.





Il presidente dell’associazione Fabrizio Giai e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca – pur collegato da remoto – sono intervenuti nel corso della cerimonia. Presenti anche i membri del comitato Cuneo Illuminata, il comitato della Madonna del Carmine, la Fondazione Ospedale Cuneo e il vicepresidente della Fondazione CRC Enrico Collidà.



“Grazie all'amministrazione comunale e al comitato, con i quali stiamo affrontando ormai da diverso tempo un percorso che ci permette di raccontare le nostre attività – ha detto Giai - . Parte di questi soldi li spenderemo in un progetto specifico legato alla cura psicologica dei parenti dei malati oncologici e, sul progetto di estetica oncologica con AIL e LILT in partenza a breve”.



“Grazie davvero alla città e ai componenti del Comitato organizzatore di Cuneo Illuminata – ha detto Lattuca - : ci avete donato un po' della vostra luce. Sapere che, in tanti, non si sono dimenticati di noi ci regala davvero molta forza. Con questo contributo riusciremo a sistemare arredi e forniture di libri di una nostra scuola dell'infanzia che ha subito danni ingenti; tanto comunque rimane ancora da fare, i fondi attualmente messi a disposizione dal Governo non sono sufficienti e la lentezza della burocrazia rallenta il tutto”.