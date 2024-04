Tunnel di Tenda, l’impresa: “Lavori conclusi entro fine settembre”

Nel corso del sopralluogo – come già avvenuto nelle precedenti riunioni allargate ai parlamentari della provincia di Cuneo – il Comitato ha rilanciato la richiesta di una riflessione sulla figura di Nicola Prisco che a tre anni dalla nomina a commissario straordinario per il Tenda, a quanto è stato riferito ai presenti, avrebbe trovato il tempo di visitare il cantiere solo in due occasioni. Per pura cronaca si tenga conto che lo stesso Comitato, ad appena otto mesi dalla sua costituzione, ha fatto visita al cantiere quattro volte. Mentre i sindaci, in particolare quelli della valle Vermenagna, presidiano settimanalmente l’area. Il Presidente della Provincia ha espresso altresì apprezzamento per le parole e l'attenzione riservati dal vice Ministro Edoardo Rixi in una recente intervista sul cantiere del Tunnel, confidando che quanto espresso venga seguito da Anas ed Edilmaco.