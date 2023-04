Appuntamenti nella Granda per questo lungo fine settimana con il ponte del 1° maggio

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Paesi in festa

A Falicetto di Verzuolo appuntamento nel fine settimana con la Festa ‘d Falesè.

Sabato 29 aprile, alle 14.30 verrà inaugurato il progetto artistico della scuola primaria di Falicetto,

intitolato “FALI-strocca: filastrocche sul paese”. Il pomeriggio proseguirà con i giochi per bambini in oratorio. La serata gastronomica di sabato prevede polenta e salsiccia per cena, a cui seguirà la serata della Festa della Birra con la partecipazione del dj Matteo Dianti. Domenica 30 aprile, alle 15, i bambini della primaria animeranno il pomeriggio con un’esibizione canora nel padiglione delle feste. Seguirà un laboratorio e uno spettacolo di arti circensi con la partecipazione della Scuola di Circo “Fuma che ‘Nduma”. Per la serata gastronomica ci sarà la classica paella. La Festa ‘d Falesé si chiuderà con la conclusione del progetto della scuola primaria e con l’ultima serata musicale in compagnia di dj Kamillo. Gli eventi in programma sono ad ingresso gratuito e si svolgeranno all’interno o nell’area del padiglione delle feste allestito in via Mattona. Per la serata gastronomica di sabato è gradita la prenotazione, mentre per la paella di domenica è obbligatoria. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/ProLocoFalicetto

A Brossasco la Festa del Legno andrà in scena da domenica 30 aprile a lunedì 1° maggio. Dalle 9 alle 18 domenica ci sarà rassegna dell’artigianato di eccellenza, con gli espositori del settore legno. In vetrina anche gli antichi mestieri e gli espositori locali agro-alimentari. Un momento spettacolare sarà la rievocazione storica “dalla mietitura del grano alla cottura nel forno a legna”. In mattinata alle 9 partirà la passeggiata sui sentieri di Brossasco (7 km). In contemporanea battesimo della sella per bambini con pony e alpaca. Al Museo del legno ci sarà l’esposizione delle sculture in lizza per il concorso in memoria di Adriano Alessandrini. Sarà presente anche Barba Brisiu e nella Sala convegni è allestita la personale di Fausto Nazer. Durante la giornata si esibiranno gruppi musicali, le corali e balli occitani. Per i più piccoli truccabimbi e spettacolo con il MagoTrinchetto. Il pranzo sarà servito nella palestra comunale. Lunedì, da mattino a sera verranno riproposte tutte le rassegne artigiane della domenica e la premiazione del concorso. Nel pomeriggio sono in programma l’esibizione di danza, canti e balli occitani e la sfilata per le vie del paese della banda del Passatore. Per i più piccoli, spettacolo con Prezzemolo e i giochi di una volta. Il pranzo del 1° maggio prevede le ravioles della valle Varaita, precedute da un antipasto casalingo.

Info e programma completo: www.comune.brossasco.cn.it

A Saluzzo START, 85ª Mostra Nazionale dell’Artigianato è in programma fino al 1°maggio. Saranno oltre quaranta gli artigiani e le ditte che saranno presenti popolando con le loro migliori creazioni gli spazi aulici di Casa Cavassa (la “Casa dell’Artigianato”), il Porticato dell’Antico Palazzo Comunale e Palazzo Saluzzo di Monterosso, ex Istituto d’Arte. L’Artigianato, proposto nelle sue più diverse sfaccettature, racconta il legno, il tessuto e il cuoio, la ceramica, il ferro, l’arte dell’ombrello e la liuteria, il gioiello. Ad accogliere i visitatori di Start Artigianato è il grande salone di palazzo Saluzzo di Monterosso, trasformato in una sala concerti che, all’occasione, diventa un forum per gli incontri. Tutto intorno, in quelle che erano le vecchie aule dell’istituto d’arte, trovano spazio gli artigiani e le associazioni che partecipano alla rassegna. La mostra, a ingresso gratuito, resterà aperta ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (nei festivi, fino alle 19). Sono in programma eventi collaterali: laboratori musicali, workshop sull’artigianato, laboratori creativi per adulti e bambini. Info: https://startsaluzzo.it

Lunedì 1° maggio è in programma un tour pensato per scoprire una città ricca di fascino e di arte, attraverso le bellezze del borgo antico e i Musei cittadini. La visita inizierà dal nuovo spazio orientativo della Castiglia, per proseguire con un affaccio mozzafiato sulla città dalla terrazza panoramica. La visita poi continuerà con una passeggiata nel cuore del centro storico di Saluzzo e si concluderà con la visita di Casa Cavassa, uno scrigno di storia e arte della città di Saluzzo.

Info: https://visitsaluzzo.it/events

Sempre lunedì 1° maggio la Confartigianato Cuneo, in collaborazione con Start, ripropone l’appuntamento saluzzese della “Passeggiata Gourmet”, una giornata a piedi, tra Saluzzo e Castellar, per andare alla ricerca delle tracce storiche dell’artigianato locale e delle bellezze artistiche del territorio. Il tutto accompagnato da una degustazione dei prodotti tipici della zona, selezionati dall’associazione. Info: https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/anello-saluzzo-castellar-saluzzo/#editions

La ventesima edizione della Beer’s fest di San Giuseppe di Busca è in programma questo fine settimana. Sabato sera alle 19.30 ci sarà la serata stinco: il menu prevede, oltre al protagonista

della cena, patate, crauti, formaggio e dolce (15 euro); chi non ama lo stinco può avere un hamburger al piatto con patate e dolce a 10 euro. Animerà la serata Don Paolo dj. Domenica 30 aprile verranno serviti antipasti, paella di pesce e dolce a 20 euro, oppure nuovamente l’hamburger. La serata proseguirà con il dj Antonio Pivati di Radio 105. Lunedì 1° maggio

i festeggiamenti si concluderanno con una grigliata mista di carne (con antipasti, contorno e dolce) a 18 euro. Maurizio e la band chiuderanno la festa con la loro musica.

Info: www.facebook.com/sangiuseppedibusca

Prosegue la Sagra del Gorgonzola a Cavallermaggiore. Sabato 29 aprile la cena del Gorgonzola DOP sarà servita presso la tensostruttura piazza Baden Powell. A seguire ingresso gratuito per l’esibizione live dei “I Cookies” presso l’ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II. Domenica 30 aprile saranno visitabili mostre, installazioni artistiche, ci saranno gare di bocce, la fiera mercato di San Giorgio, una sezione di Fitness. Il pranzo Gorgonzola DOP sarà servito presso la tensostruttura piazza Baden Powell. Dalle 11.30 sarà possibile effettuare visite presso i produttori locali, dalle 14.30 giochi per tutti con il LUDOBUS, dalle 16 fino a sera musica dj set e live.

Dalle 17.00ci sarà il concerto " Raccontare cantando", un viaggio nelle tradizioni popolari del Piemonte. Chiusura della serata con i “Tuttafuffa”. Ingresso gratuito.

Info e programma completo: www.gorgonzolacavallermaggiore.it

A Cavallerleone tornano i festeggiamenti patronali di San Giuseppe Lavoratore.

Sabato 29 aprile è in programma “Una notte da leone”, la serata giovani con l’animazione di deejay Dino Brown e Roberto Bussi. Domenica 30 aprile si terranno i giochi a squadre per grandi e piccoli, con merenda per tutti, truccabimbi e palloncini a cura dei giovani della Croce Rossa di Racconigi. Sempre domenica, alle 21, sotto il palatenda andrà in scena la commedia “A son da recoverè?”. Seguirà lunedì 1° maggio il conferimento degli attestati di fedeltà al lavoro e per il volontariato, cui seguirà un ricco aperitivo aperto a tutti. In serata, a partire dalle 20, si chiuderanno i festeggiamenti con la cena “Sina del buji”.

Appuntamento con i mercatini anche questo fine settimana. A Cuneo sabato 29 aprile, dalle ore 8 alle ore 18, sotto i portici di piazza Europa e corso Nizza, si svolgerà "Il Trovarobe", il tradizionale mercato dell'Antiquariato e Modernariato

Domenica 30 a Bene Vagienna si svolgerà “Augusta antiquaria”, mercatino del vintage, di antiquariato, collezionismo e curiosità con oltre 300 espositori. Appuntamento nel centro storico dalle 8 alle 18. Terzo appuntamento dell’anno con il mercatino dell’antiquariato a Savigliano. Lunedì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, dalle 8 alle 18, nelle vie e nelle piazze del centro storico tornerà la sarabanda di espositori con cento banchi per andare a caccia di oggetti vintage, curiosi e da regalo.

Ad Alba il secondo fine settimana di Vinum avrà luogo dal 29 aprile al 1° maggio con i vari banchi di assaggio disseminati in tutto il centro città. L’orario di apertura sarà dalle 10.30 alle 20. Le degustazioni si potranno effettuare acquistando il carnet al costo di 35 euro e il biglietto darà diritto al calice con tasca e 16 degustazioni di vini piemontesi. Compresi ci saranno benefit e sconti per altre iniziative. Saranno proposti abbinamenti gastronomici, grazie al Street Food ed Langa. Tanti gli eventi del fine settimana: corsi di cucina e i percorsi enogastronomici al Castello di Roddi, workshop dedicati al formaggio, i laboratori di Vinumlab. Ci sarà spazio anche per i bambini grazie a Vinumbimbi: un’area attrezzata con giochi didattici realizzati artigianalmente in legno e materiali naturali. Info: www.vinumalba.com

La Caccia al tesoro nelle Langhe è in programma per il 1° maggio e sarà una splendida occasione per visitare i piccoli e incantevoli borghi e le colline delle Langhe. Nelle diverse tappe, sarà prevista una visita guidata e una degustazione. Solo una volta terminata la degustazione sarà possibile risolvere la prova e ottenere l’indizio per raggiungere la meta successiva. Partenza da Alba alle 9 circa. Info: www.turismoinlanga.it

Domenica 30 aprile è in calendario la “Passeggiata Gourmet” “Roddi e la sua Langa”, un bellissimo percorso ad anello con partenza e arrivo dal castello Roddi. Una passeggiata per i bellissimi vigneti, noccioleti e antichi boschi di querce, per poi arrivare a Verduno e godere dell’incantevole panorama a 360 gradi sulle colline delle Langhe. Ridiscesa tra i vigneti e ritorno a Roddi tra pittoresche sterrate della Langa. Al termine del suggestivo percorso esclusiva degustazione al castello con “panino gourmet” e vini delle Langhe. Info e iscrizioni: https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/roddi-e-la-sua-langa

Domenica 30 aprile è in programma l'evento “Roero Sacro”, una passeggiata, sotto forma

di pellegrinaggio sui passi di San Carlo Borromeo, da Monteu Roero e Castellinaldo. Ritrovo a Monteu delle 9.15, con le iscrizioni e la consegna dello zaino per il pic-nic, in un tracciato adatto a tutti di 15 km. Alle 12.30 pausa pranzo al belvedere di Vezza d’Alba. All'arrivo a Castellinaldo, nel parco del Castello, ci sarà una relazione volta a conoscere da vicino la vita del santo, prima del ritorno a Monteu con bus navetta. Qui, alle 17, nuovo raduno nella Confraternita di San Bernardino per un ulteriore approfondimento culturale e per l'aperitivo.

Info: pagina Facebook Associazione Bel Monteu.

A Castiglione Tinella torna “Il Giorno delle Orchidee”, l’appuntamento primaverile con la camminata sui sentieri tra le vigne di Moscato fino al Bosco delle Badie per ammirare la

fioritura delle orchidee selvatiche. Domenica 30 aprile il ritrovo è alle 10 in piazza XX Settembre, da dove si partirà percorrendo i sentieri da cui si potranno ammirare le installazioni

del parco panoramico-letterario Versi in Vigna; alle 12.30 sarà proposto il picnic sul prato e alle 14 il concerto con i canti popolari dei “SaxAle Fairy duo”. Si ripartirà poi per raggiungere

il punto panoramico San Carlo dove saranno serviti i dolci con il vino Moscato. L’evento è organizzato da Associazione Contessa di Castiglione insieme alla Bottega del vino Moscato e Comune. Info: www.facebook.com/ComuneDiCastiglioneTinella

A Murazzano domenica 30 aprile dalle 9 alle 18, è in programma “Anduma e Tas-Tuma”, fiera dei prodotti tipici del Piemonte. La manifestazione si svolgerà in piazza Monsignor Dadone e nelle aree limitrofe. Ci sarà una mostra di animali della fattoria, rappresentazione degli antichi mestieri, rassegna dei prodotti tipici, raduno dei trattori e dei mezzi agricoli d’epoca. Poi l'apertura degli edifici storici come la torre medievale, il Santuario della Madonna di Hall e giardino Tovegni. Sono anche in programma la stima del peso del sacco di lana di pecora, la lotteria e l'esibizione della corale “Gat ross”. Dalle 12 alle 15, nel salone Gatti Pagliano, sarà servito il pranzo, al costo di 25 euro. Non sono previste prenotazioni: il pasto sarà servito ai primi 250.

Info: www.facebook.com/Murazzanoproloco

Sabato 29 e domenica 30 aprile a Narzole è in programma “Festa Agrinatura 360°”, un fine settimana ricco di iniziative che si aprirà sabato con due convegni su tematiche attuali come il ritorno del lupo nelle nostre zone e un esempio di tecnologia in ambito agricolo, seguirà cena con intrattenimento musicale con Tutta Fuffa DjSet. Domenica, la manifestazione si aprirà con il raduno dei trattori, esposizione di macchine ed attrezzature agricole, esposizione florovivaistica, sfilata canina. Dopo il pranzo contadino, rassegna cinofila e premiazione mostra fotografica "Festa dei colori della terra". Info: www.narzole.net

A Montà d’Alba torna, nella borgata Valle Casette la festa patronale di San Giuseppe Lavoratore. Sabato 29 aprile, lo stand mangereccio aprirà alle 19 con la grigliata mista, antipasti,

agnolotti, dolci e taglieri. Dalle 22 ci sarà la musica con Alex e la Band. Domenica 30 aprile, dalle 10 fino a sera, è in programma la fiera agricola e commerciale con l'esposizione dei trattori d'epoca e nuovi. Alle 15 è previsto l'intrattenimento per i bambini con magia, giocoleria e equilibrismo insieme al clown Squilibrio. Si potrà cenare dalle 19, in attesa del ballo con l'orchestra di Federica Cocco. Anche lunedì 1° maggio, ci sarà lo stand enogastronomico e le musiche serali dell'orchestra dei Roeri.

Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio a San Giuseppe di Sommariva Perno si svolgerà il “Piantè magg”. Si partirà domenica 30 aprile: dalle 19.30 gli stands dei gruppi che animano il paese proporranno le friciule con lardo, ravioli, salumi e grigliata mista, le proverbiali fragole con cioccolato e il vin brulé. Ci sarà anche la musica con canti popolari, in attesa delle 22.30 quando verrà innalzato il grande albero beneaugurale del maggio, con a seguire lo spettacolo pirotecnico. La festa continuerà con il dj-set dei Tuttafuffa. In occasione della kermesse, nei locali del Circolo Acli verrà allestita inoltre una mostra di pittura. Lunedì i festeggiamenti proseguiranno con la Messa, la benedizione di trattori e macchine agricole. Alle ore 15 ci sarà una tombola mangereccia, e alle 17.30 l’annuncio dei vincitori del concorso fotografico; alle 18.30 la merenda sinoira e attività per i bambini.

Tutto è pronto a Baraccone di Castagnito per la venticinquesima rassegna dei fiori e dei piccoli animali, in programma, come da tradizione, lunedì 1° maggio. Il programma prevede l’apertura della fiera alle 9.30, con l’esibizione della banda alpina di Corneliano e delle majorette di Ferrere. Direttamente da Telecupole, alle 10, sarà ospite Sonia De Castelli. Alle 14.30, in piazza Primo Maggio ci sarà il grande ritorno delle Mondine per trascorrere un allegro pomeriggio in musica, mentre gli spazi fieristici di via Neive saranno allietati da Gli agricoli band. Famiglie e bambini saranno i protagonisti e un’atmosfera gioiosa caratterizzerà l’intera giornata.

Il comitato promotore ha organizzato la Lotteria in fiore, nella quale con un solo euro si potrà tentare la fortuna. Info: http://baracconeinfiore.it

A Niella Belbo le vie e la piazza del Mercato accoglieranno, lunedì 1° maggio, tutte le bancarelle della venticinquesima Fiera di primavera. Oltre alle bancarelle, il programma proporrà, a partire alle ore 11, la tradizionale gara dei mangiatori di tajarìn e poi il pranzo a base di bollito misto con salse, dalle 12.30 dentro al salone polifunzionale. Per tutto il giorno ci saranno musica, canti e balli con la diretta di Radio Vallebelbo e interventi di circo e laboratori proposti dalla Cascina dell’inverso. Info: www.facebook.com/proloconiella

La “Giornata della biodiversità agraria” è in programma sabato 29 aprile nel parco del Castello di Rocca de’ Baldi, dalle 9.30 alle 18.00. L’evento, gratuito, ha un ricco seguente programma: ore 9,30 apertura del Parco dove saranno presenti fino alle 18.00 i volontari del Castello con oggettistica vintage e gadget. La Società per gli Studi storici della provincia di Cuneo offrirà a un prezzo simbolico una parte dei diecimila volumi della loro biblioteca, ci saranno l’esposizione e scambio di semi e piantine, l’Associazione Nigella con i suoi prodotti saranno presenti anche alcuni produttori locali con le loro specialità. Dalle 9.30-12.30 si svolgerà il Convegno “Conoscere, proteggere e curare il suolo”. Dalle 15,30-16,30 Presentazione del libro “Le orchidee spontanee della Provincia Granda” di Fernando Morelli e Renato Lombardo alla presenza degli autori; dalle 16,00-17,00 “Di semi, di sogni, di piante”, laboratorio di letture per bambini dai 5 ai 9 anni tenuto da Milena Bellonotto, storyteller e operatrice culturale in orticoltura didattica e terapeutica di “Vento di foglie”. Info: www.facebook.com/comizioagrariomondovi1867

Domenica 30 aprile torna a Pianfei l’atteso appuntamento con la “Mangiandando”, la camminata enogastronomica nei boschi attorno al lago. L’evento, che in caso di maltempo sarà rimandato alla settimana successiva, partirà dalla sede della Pro Loco, in via Roma, alle 8.30, con gruppi scaglionati. I punti di degustazione saranno curati dalle Proloco di Cervere, Chiusa Pesio, Peveragno, Rocca de’ Baldi e Vicoforte. Il percorso complessivo si snoda per ben 13,5 chilometri, l’arrivo è previsto per le ore 18. Info: www.facebook.com/prolocodipianfei

Domenica 30 aprile torna la 2ª edizione della “Mang(i)aiola”, camminata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco di Gaiola. La partenza del percorso (7 km) è prevista dalle 9.30 alle

11 dal “Cantun”. Prima tappa, per colazione, al Bar oasi di Gaiola dove si potranno gustare cappuccino e brioches. A seguire aperitivo con stuzzichini allo Stura River Village & Rafting. Terza tappa all’Autogrill della Vallata per gustare un piatto di lasagne. Quarta tappa, per il secondo,

a “El Cantun” che servirà arrosto e patate. Si chiuderà al B&B Notte Stellata con budino e crostata.

Prezzi 25 euro a persona, 15 euro per gli under 12, gratis under 6. Prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/laprolocodigaiola

La 164 °Fiera di San Pio e la 19° Fiera delle Erbe sono in programma sabato, domenica e lunedì a Roccaforte Mondovì. Si inizia sabato alle ore 15 in biblioteca con il laboratorio “NaturArte” per i bambini della scuola primaria (ingresso gratuito) e si prosegue con la cena di San Pio alle ore 20 nel “Pala San Pio”, seguita dal concerto degli “Autoradio” ad ingresso libero. Domenica, giornata clou della festa patronale, alle ore 9 aprirà la mostra mercato di prodotti naturali, enogastronomici, di artigianato, fiori, piante officinali ed erbe aromatiche. Nel corso della giornata, si potrà partecipare al “battesimo della sella” e si potranno effettuare divertenti passeggiate in carrozza lungo le strade del centro storico. Mattino e pomeriggio si svolgeranno show equestri e il gruppo folcloristico “Artusin” proporrà musiche e balli occitani. Dalle ore 18 apericena di San Pio e tanta musica. La manifestazione proseguirà lunedì con la fiera delle tradizionali bancarelle mercatali, disposte nel centro storico del paese. Info e programma completo: www.comune.roccafortemondovi.cn.it

Spettacoli e musica

Proseguono gli appuntamenti musicali ai Magazzini Merula in via San Rocco in Frazione

Roreto di Cherasco. Sabato 29 aprile alle 16.30 è in programma il live dei Not very blues. La band nasce nel 2013, con l'intento di esplorare e ripercorrere la storia del blues, dalle origini al

contemporaneo, in tutte le sue sfumature. Con il passare degli anni, l'attenzione del gruppo si è focalizzata sempre più sul blues al femminile. I Not very blues propongono uno spettacolo live dinamico e ricco di contaminazioni, a partire dai grandi standard blues sino alle

rivisitazioni stilistiche di brani famosi. Ingresso libero. Info: www.merula.com

Appuntamento con"J Sagrinà ‘d Sancianfré", compagnia teatrale in lingua piemontese di San Chiaffredo che presenta “La lettera Maledetta”, una commedia brillante con tanti equivoci e altrettanti sorrisi. Sabato 29 aprile, alle ore 21, si esibirà presso il teatro parrocchiale di San Damiano Macra (entrata libera fino ad esaurimento posti). “La Lettera Maledetta” è una commedia brillante in due atti di TreMagi, con una scia di equivoci esilaranti seminati proprio dalla lettera maledetta, la cui fama è degna del nome che porta, che romperanno la quiete della casa di Dante, uno scrittore poco originale alla ricerca dell’ispirazione giusta per il proprio best-seller.

Info: www.facebook.com/ProLoco.SDM

Sabato 29 aprile alle 21 il calendario di eventi "Spettacolare!" al Teatro don Bosco di Cuneo propone la commedia in dialetto piemontese “Prova d’Amore” di Secondino Trivero, presentata dalla compagnia della Banda Brusca di Bene Vagienna. Un ricco industriale vedovo convive con la sua ex segretaria che si atteggia a ricca e nobile con tanto di maggiordomo pignolo e pressante. In soccorso al malcapitato arrivano la zia e il fratello dalla campagna..e poi i figli e poi scoprirete il resto a teatro. Info: www.facebook.com/cinedonbosco

Appuntamento sabato 29 aprile alle 21, con la rassegna Sim Sala Blink. Sul palco del Teatro Iris di Dronero è in programma il “Circo delle Pulci del professor Bustric” di e con Sergio Bini. Un gioco di prospettive, tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande, metafora luminosissima capace di dare spazio all’impossibile, al genio, alla meraviglia. Il Circo delle Pulci nacque storicamente nell’Ottocento è una forma di spettacolo popolare, che meraviglia e stupisce ancora più di un normale circo in quanto ad esibirsi nei vari ruoli di acrobata, funambolo o fachiro sono proprio loro: le pulci. Ingresso unico 12 euro. Info: https://blinkcircolomagico.it

A Saluzzo fino a domenica 30 aprile, al Pala Crs avrà luogo il WRA music festival, primo in provincia di Cuneo per la musica elettronica e house, ideato da dj Faber Moreira

Ogni sera è prevista una cena esclusiva nell’angolo dinner, con la presenza degli ospiti della serata e con un dj sempre diverso che metterà musica a rotazione. Ogni giornata avrà uno stile musicale diverso, con un guest Dj e altri che metteranno musica, tra cui non mancherà mai Moreira. Il biglietto: 15 euro a serata. Il festival è un evento importante per gli amanti delle discoteche e della musica techno. Info: www.wramusicfestival.com

Ad Alba si chiude la grande rassegna organistica internazionale diretta da Gabriele Studer. Domenica 30 aprile alle 21 nella chiesa di Cristo Re è atteso il maestro Andrea Albertin da Venezia.

Diplomato in organo, pianoforte e direzione d’orchestra, ha tenuto numerosi concerti come organista in prestigiose sedi italiane ed estere. Il concerto condurrà il pubblico all’ascolto della

grande musica organistica di diversi periodi storici: Barocco, Classicismo e Romanticismo. Ingresso libero. Info: www.cristorealba.it/feste-ed-eventi/festival-organistico-internazionale-aprile-2023

Sempre ad Alba l’International jazz day è in programma per domenica 30 aprile, alle 17.30 in piazza Risorgimento (piazza del Duomo). Da tredici anni Alba ospita i festeggiamenti della giornata indetta nel 2011 per sostenere la multiculturalità e l’inclusione grazie al linguaggio del jazz. E lo fa grazie alla presenza di un quintetto d’eccezione, formato da Filippo Cosentino, chitarra e basso, accompagnato da Gaetano Tucci al sassofono, Alessio Pamovio al piano e Daniele Bertone alla batteria. A loro si aggiungerà un ospite speciale, il disk jockey John Type, terzo classificato al campionato mondiale per Dj Dmc. Il repertorio della serata sarà tratto da Heros, successo rhythm and blues di Cosentino. Ingresso gratuito. Info: www.musicajazz.it/international-jazz-day-alba-2023

Ritornano le domeniche musicali organizzate dalla Fondazione Fossano musica. A esibirsi, domenica 30 aprile alle 17 nella sala grande di Palazzo Burgos a Fossano saranno i docenti della FFm Marilù Arnaboldi al pianoforte e Giorgio Secchi al flauto che porteranno in scena “Musica

e natura”, recital per flauto e pianoforte. Info: www.facebook.com/fossanomusica

L’associazione Castello del Roccolo di Busca inaugura la stagione di apertura al pubblico 2023 rinnovando la collaborazione con l’associazione Gli Invaghiti Ets che porterà al Roccolo il concerto “Sopra l’aria di Ruggiero - Trisonate italiane del Seicento ispirate a temi famosi”, con l’Accademia Eridana. Il castello sarà aperto anche per visite guidate. Appuntamento a Busca, presso il Castello del Roccolo lunedì 1° maggio alle 16. Il concerto, del costo di 6 euro, si terrà alle 16, su prenotazione scrivendo a concerti@invaghiti.info; il prezzo include nel biglietto, la visita guidata al castello alle 15, per chi lo desidera. Info: www.castellodelroccolo.it/it

Castelli aperti, musei e mostre

È iniziata la stagione della rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori.

Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa e del Giocattolo. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, casa Pellico e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info:

Info: www.castelliaperti.it

Torna Castelli in Giallo, il festival di letteratura noir ospitato dalle più affascinanti dimore storiche piemontesi. Sono sei gli incontri a cadenza settimanale con i migliori rappresentanti della narrativa gialla in Italia che accompagneranno la primavera di Castelli Aperti, valorizzando e animando alcuni dei beni appartenenti al circuito, che da 28 anni è punto di riferimento per i visitatori desiderosi di scoprire l’immenso patrimonio artistico e storico piemontese. Sabato 29 aprile la rassegna approda a Saluzzo; l’appuntamento è alle 18.30, all’antico Palazzo Comunale, con una delle più importanti scrittrici italiane: Margherita Oggero. L’autrice presenterà il suo ultimo libro “Brava Gente”, un romanzo corale straordinario, uno sguardo sull’umanità pieno di ironia, intelligenza ed emozione. Info: www.castelliaperti.it/it/news/item/sabato-29-aprile-a-saluzzo-con-margherita-oggero.html

Domenica 30 aprile, dalle 10 alle 19 riapre al pubblico il Forte Albertino di Vinadio con tante possibilità di visita e nuove proposte dedicate agli amanti dell’outdoor. Oltre al percorso multimediale “Montagna in movimento”, alle esperienze immersive di “Vinadio Virtual Reality”, alla mostra permanente “Messaggeri Alati” e al percorso per famiglie “Mammamia che forte!”, Artea e Comune stanno lavorando, infatti, a un progetto per la valorizzazione degli spazi outdoor attorno al Forte: 50mila mq di verde, in un contesto storico e architettonico di grande bellezza, che saranno lo scenario per attività eco sostenibili e all’aria aperta.

Info: www.fortedivinadio.com

Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita fino al 3 giugno la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante, dalle Confraternite ad oggi” dedicata a sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco ai più deboli e ai più poveri. Dal primo hospitalis, di cui si ha notizia nel Trecento, all’assistenza offerta dal volontariato ai giorni nostri: la rassegna offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni, nate nel corso dei secoli per volontà della comunità o di singoli benefattori. Ingresso libero. Info: www.comune.cherasco.cn.it

Il percorso Infinitum, la visita immersiva allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, sarà aperto durante questo fine settimana. È un percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Attraverso l’utilizzo di innovativi visori VR il visitatore potrà rivolgere lo sguardo in ogni direzione, ammirare gli affreschi realizzati da Andrea Pozzo e scoprire le bellezze e le particolarità della chiesa.

Info: pagina Facebook Infinitum Chiesa della Missione Mondovì.

Vivere l’esperienza di una “Escape Room” ambientata nelle sale del Museo Diocesano di Alba sarà possibile a partire dalle 19 di sabato 29 aprile. I partecipanti avranno 60 minuti di tempo per trovare gli indizi, identificare codici, risolvere indovinelli e combinazioni, ed aprire un lucchetto dopo l’altro fino a ritrovare il cappello del vescovo. Solo in questo modo si potrà emergere dagli antichi scavi sotto la cattedrale. Sarà un’occasione per gruppi di amici e famiglie per vivere il museo attraverso il gioco di squadra, osservare le opere e risolvere enigmi, collaborando per riuscire a fuggire. Sono previsti tre turni alle ore 19, 20.30 e 22. Prenotazione obbligatoria sul sito. Info: www.visitmudi.it