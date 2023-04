Gestione del lavoro stagionale in vigna: ad Alba un lavoro di tre anni sinonimo di svolta

L’assessore alle Politiche Sociali, Elisa Boschiazzo, ha convocato in sala Giunta della Città di Alba il Tavolo di confronto sul lavoro stagionale vitivinicolo. Nelle riunione del 26 aprile si è parlato dell’attività che l’assessorato ha svolto da settembre del 2020 è stata orientata a definire un sistema di osservazione, presidio e monitoraggio del fenomeno legato alla stagionalità vitivinicola. L’attivazione della comunità albese nell’autunno del 2020 ha rappresentato per l’Amministrazione un chiaro segnale di svolta rispetto alla gestione delle complessità determinate dalla contingenza venutasi a creare anche per effetto della Pandemia da Covid 19.

Si è pertanto negli anni scelto di attivare, con la collaborazione del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, tavoli di confronto e riflessione critica con il territorio attraverso un processo circolare che mettesse al centro gli aspetti umani, legali e lavorativi delle persone che, per ragioni di lavoro, arrivano sul territorio albese.

Il lavoro costruito fino ad oggi, ha portato a valorizzare il contributo che cittadini, associazioni che sul territorio si occupano di accoglienza e di tutela dei diritti, aziende che in modo etico sviluppano un processo produttivo, enti del terzo settore che si impegnano nel costruire processi inclusivi di cittadinanza attiva, forze dell’ordine (Caserma dei Carabinieri di Alba e Polizia Locale della Città di Alba).

Diverse sono state le segnalazioni alle Autorità competenti volte al contrasto di forme di distorsione del lavoro stagionale sul territorio che comprende Alba Langhe e Roero, per tali motivi l’amministrazione comunale ha scelto di aderire al “Progetto Common Ground: azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime” attivato dal Ministero del Lavoro, con capofila la Regione Piemonte, che ha come obiettivo principale prevenire e contrastare forme di distorsione del lavoro (lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo) in tutti i settori (anche diversi da quello agricolo) attraverso interventi di protezione sociale e interventi attivabili nell’ambito dei Servizi per il lavoro, promuovendo lavoro dignitoso e sicuro e legalità.

All’incontro erano presenti, la Prefettura di Cuneo, il Dirigente della Regione Piemonte Dott. Milanesio con la Dott.ssa Murazzano, la Responsabile del Settore inclusione Lavoro (APL) Dott.ssa Miranda Andreazza e la Dott.ssa Manuela Negro Responsabile del Centro per l’Impiego Alba-Bra, La Dott.ssa Sabbadini di Ires Piemonte, il Direttore del Consorzio Socio Assistenziale, Dott. Marco Bertoluzzo e l’Ed. Prof. Dott.ssa Gloria Gonella, il Comandante della Stazione di Alba ed il Comandante della Polizia Municipale, il Direttore della Caritas Albese Don Mario Marotta, la Dott.ssa Valentina Ambu della Cooperativa Sociale Alice, il Dott. Ascheri Matteo del Consorzio Barolo e Barbaresco, il Sindaco Passone in rappresentanza del territorio Langhe e Barolo, CGIL, CISL, FAI CGIL e FAI CISL, ANOLF, ACIA, WE-CO IMPRESA SOCIALE, e due consiglieri (di minoranza e maggioranza) dell’amministrazione comunale.

L’Assessora, oltre a siglare sostanzialmente la collaborazione con la Regione Piemonte, attraverso il Progetto Common Ground, ha raccolto l’adesione di tutti i partecipanti nella costruzione di un sistema territoriale capace di mettere al centro il valore e la dignità di persone e di un territorio degno di essere patrimonio dell’Unesco.



«Con il termine della stagionalità dello scorso anno - ha dichiarato Elisa Boschiazzo - abbiamo lavorato nel cercare di attenzionare il territorio arrivando anche in Regione, dove a fronte del fenomeno, diverso dal Saluzzese, ci hanno inserito nel progetto Common Ground, e l'Ente sarà al nostro fianco x aiutarci con risorse e organizzazione».

Seguiranno incontri con cadenza regolare dei tre tavoli tecnici e operativi: TAVOLO ABITARE, TAVOLO LAVORO, TAVOLO INCLUSIONE SOCIALE.

I tavoli saranno coordinati dall’Assessore Elisa Boschiazzo, con la collaborazione della Dott.ssa Monica Ragusa (Assistente Sociale – esperta in processi di sviluppo di comunità e progettazione partecipata), dell’Associazione PONS APS.