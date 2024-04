A Torre San Giorgio: i capitani di impresa aprono la 20ª edizione del Fritto Misto, che si gemella con nocciola, bollito e bagna caoda

Sono venti candeline, un traguardo importante. Per questo la Sagra che celebra il piatto tipico della tradizione piemontese vivrà a Torre San Giorgio un’edizione costellata di novità.

Dal 19 al 25 aprile, infatti, torna in scena il Fritto Misto, con un calendario di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età a ingresso rigorosamente gratuito. In plancia di comando il Comune, guidato dal sindaco Daniele Arnolfo; il coordinamento organizzativo è affidato alla Confraternita del Fritto Misto, capeggiata da Mario Monge. Tutt'attorno un affiatato gruppo di volontari che, come da tradizione, si ferma per una settimana con l'obiettivo di dedicarsi anima e corpo al paese e al fritto nei giorni di San Giorgio.

A TU PER TU CON I GRANDI CAPITANI D’IMPRESA

Per una ricorrenza speciale serviva un’apertura “col botto”. Per questo, venerdì 19 aprile, la ventesima edizione della kermesse si inaugura con la conferenza “Intrecci di eccellenza a Torre San Giorgio”, in cui si celebrano tradizione culinaria e cultura imprenditoriale di questo dinamico territorio, capace di offrire oltre 1000 posti di lavoro a fronte di 700 abitanti. Nello specifico, dalle 17,30 nella Pinacoteca Sismonda (casa Bonino, piazza Cravero), sono stati invitati tre grandi “capitani” di impresa, di tre settori differenti, per affrontare il tema “Azienda e famiglia”.

Spiega il sindaco Daniele Arnolfo: «Con questo convegno vogliamo provare a guardare alle prospettive imprenditoriali del nostro territorio attraverso la lente di ingrandimento del più importante imprenditore del nostro paese, Antonio Cussino del Gruppo Idrocentro, con un leader tutto cuneese del settore agroalimentare e fondatore di Baladin, Teo Musso, e con il “patron” di uno dei marchi del petfood più conosciuti in Europa: Domenico Monge. Attraverso le loro storie personali e d’impresa, sollecitati dalle domande del giornalista Andrea Caponnetto e dei giovani di Torre, vorremmo comprendere più a fondo i meccanismi delle nostre encomiabili realtà produttive, volgere uno sguardo al futuro e capire quanto peso possa ancora avere il formato-famiglia, che caratterizza molte aziende della zona, nell’economia di domani».

LA FESTA INAUGURALE

Dalle 19,30, dopo un breve momento inaugurale, il via alle danze: a tavola, con le prime porzioni del prodotto clou della festa torresangiorgese (preparato da Alberto Boeris e dal suo staff) e a seguire in pista con il gioco-show musicale “Figli delle stelle” a cura del circuito Movin’ On, la musica di Dj Mux e il concerto della Abcd Band.

IL GEMELLAGGIO CON LE CONFRATERNITE

L’altra grande novità sarà presentata a tavola proprio nella sera inaugurale: il grande gemellaggio nel segno del gusto con le altre Confraternite dedite alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Ospiti della kermesse torresangiorgese saranno infatti venerdì 19 aprile la Confraternita della Nocciola di Cortemilia, domenica 21 quella del Gran Bollito di Carmagnola, giovedì 25 gran chiusura con gli Amici della Bagna Caöda. Tutti i menu degli appuntamenti gastronomici proporranno nelle tre giornate sfiziosi abbinamenti tra il fritto misto piemontese (proposto in tre piatti: salato, pesce e dolce) e i tre grandi classici della tradizione piemontese, quest’anno gemellati per omaggiare il ventennale.

A TAVOLA

Chi arriverà a Torre San Giorgio per degustare il fritto misto, potrà scegliere il menù self service con il Self-Fritto venerdì 19 a cena, domenica 21 a pranzo, mercoledì 24 a cena e giovedì 25 a pranzo, oppure il fritto misto in cartoccio nell’area street food sabato 20 aprile a cena, in occasione dell'evento giovani IninTorrettamente.

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI

Ogni sera ad intrattenere il pubblico al PalaTorre è in calendario un evento musicale. Dopo l’Abcd Band del venerdì, sabato 20 la notte disco dedicata ai ragazzi con il duo electro italiano D'Amico&Valax, Aliai Dea e Don Calo; lunedì 22 con in scena la compagnia Menodrammatica di Moretta; mercoledì 24 a far cantare e ballare il pubblico tornano Mc Tuse & dj Munch. Nella serata conclusiva, giovedì 25 aprile, si balla con Dj Prince.

FAMIGLIE, SPORTIVI E VESPISTI (CON ANNIVERSARIO)

Ricco anche il calendario degli eventi collaterali alla Sagra. Si comincia domenica 21, con un pomeriggio dedicato alle famiglie: tanti giochi e intrattenimenti organizzati da Andrea Caponnetto e in compagnia dello Zenzero Team, in collaborazione con le animatrici dell’Estate Ragazzi. Appuntamento al campo Biagio Arnolfo (lato al PalaTorre) dalle 14. A quell’ora è previsto anche un saluto alla Sagra del celebre giornalista e divulgatore televisivo Roberto Giacobbo, che nel tardo pomeriggio terrà una conferenza, organizzata da Octavia, al Castello di Scarnafigi.

Giovedì 25 si parte già al mattino con il Fitwalking organizzato da Giancarlo Saglia, mentre le bancarelle cominciano a popolare il mercatino per le vie del paese. Ogni anno sempre più partecipato, torna anche il raduno di Vespa e moto d’epoca coordinato da Andrea Ballari: quest’anno si festeggia la decima edizione, è atteso un record di partecipanti. Al pomeriggio è prevista l’estrazione dei biglietti della lotteria che permette di sostenere le attività dell’asilo.

La festa religiosa sarà domenica 21 aprile, con la processione del santo patrono.





IL PROGRAMMA

Venerdì 19 aprile

Dalle ore 17.30 Convegno "Azienda e Famiglia", l'incontro con gli imprenditori Antonio Cussino, Domenico Monge e Teo Musso, in dialogo con Andrea Caponnetto.

Dalle ore 20.00 Serata inaugurale della XX Sagra del Fritto Misto, con ospite la Confraternita della Nocciola. Cena Selfritto show con "Figli delle stelle". A seguire Abcd band e dj set di dj Mux.



Sabato 20 aprile

Dalle 20.00 Street Food con fritto misto al cartoccio: salsiccia, bistecca di pollo, semolino, pavesino e melanzana. In aggiunta sono disponibili i panini con salsiccia alla piastra o hamburger. In aggiunta patatine fritte.



Domenica 21 aprile

Festività di San Giorgio:

dalle 10.00 Santa Messa e Processione del Santo Patrono

dalle 13.00 Sagra del Fritto Misto con ospite la Confraternita del Gran Bollito di Carmagnola (pranzo Self-fritto)

dalle 14.00 Bimbi&Famiglie al Palatorre: musica, giochi e intrattenimento per tutte le età con Andrea Caponnetto, lo Zenzero Team e le animatrici dell’Estate Ragazzi. Merenda offerta.



Lunedì 22 aprile

dalle 20.45 Spettacolo a cura della Cömpania Teatral Möretêisa "La Menodrammatica" con la commedia in due atti "Carlin Cerutti... sartur per tuti"



Mercoledì 24 aprile

Dalle 20.00 Sagra del Fritto Misto con cena Self-Fritto.

Dalle ore 21.45, lo show musicale di Mc Tuse & Dj Munch



Giovedì 25 aprile

Dalle 8.00 mercatino per le vie del paese;

dalle 8.30 raduno di Vespa e moto d'epoca;

dalle 9.30 Fitwalking di Torre San Giorgio; camminata non competitiva tra i boschi e le cascine del Paese;

dalle 13.00 Sagra del Fritto Misto, con ospite la Confraternita degli Amici della Bagna Caöda, con pranzo Self-fritto;

dalle 15.00 estrazione lotteria Pro Asilo, musica Djset a cura di Prince Dj.



MENU' SELF-FRITTO (Self Service)

Battuta di vitello piemontese

Giardiniera

Vitello tonnato

Tomino con salsa verde

Lasagna al forno



Fritto Misto:

Il salato: bistecca di maiale, salsiccia, zucchina, lumaca, bistecca di pollo, cervella, melanzana;

Il pesce: trota, rana, calamari, gamberoni, ciuffetti, sardine;

Il dolce: pavesino, semolino, amaretto, bacio di dama, pesca, albicocca, bignè;

Selezione di formaggi

Dolce