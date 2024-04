"Educhiamoci insieme per un domani più gentile", ad Alba una giornata di incontri e laboratori con relatori di fama nazionale

Come adulto o adolescente vuoi anche tu dire basta alla violenza di ogni giorno con strategie e linguaggi inclusivi? Il 21 aprile 2024 partecipa a VIOLA un evento innovativo e coinvolgente che si propone di promuovere la riflessione sul tema "Educazione all'affettività e lotta alla violenza" con un approccio positivo e costruttivo e relatori di fama nazionale, promosso con il contributo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, in collaborazione con la Regione Piemonte.

Rivolto a formatori, volontari in associazioni/biblioteche e genitori, questo incontro offre un'opportunità unica per approfondire conoscenze e strategie pratiche per favorire relazioni sane e rispettose, contribuendo così a creare un ambiente migliore per le future generazioni.