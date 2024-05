Tanti appuntamenti nella Granda in programma per la Festa del Lavoro, meteo permettendo

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione causa eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Vinum Alba, la più grande enoteca a cielo aperto d'Italia, un'occasione per degustare i migliori vini del Piemonte, è in programma fino al 5 maggio ad Alba. Le produzioni d'eccellenza del territorio si presentano nel centro storico accompagnate allo Street Food ëd Langa, cibo di strada ricco di qualità e tradizione, e dal Vinum Lab, Corsi di Cucina e vari Workshop. Per i più piccoli c’è l’area gioco Vinum Bimbi. Le piazze della città diventano aree di degustazione delle principali tipologie di vini prodotte nella zona: Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Moscato, Roero Arneis e Roero, i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Monferrato, Grappe e distillati del Piemonte. Tanti gli eventi collaterali tra cultura, musica, mercati, visite alle cantine, degustazioni.

Info, calendario e prenotazioni: www.vinumalba.com





Fino ad oggi, 1° maggio è in calendario Start/Artigianato, 86° Mostra Nazionale dell’Artigianato nella Città Alta di Saluzzo. Oltre 50 tra artigiani, ditte artigiane e associazioni del territorio che si occupano di artigianato parteciperanno a Start 2024 popolando con le loro migliori creazioni gli spazi aulici di Casa Cavassa (la “Casa dell’Artigianato”), le Scuderie del Quartiere, il Porticato dell’Antico Palazzo Comunale e Palazzo Saluzzo di Monterosso, l’ex Istituto d’Arte in un continuo scambio fra meraviglia, esperienza e possibilità di laboratori e di acquisto per adulti, ragazzi e bambini. Diversi i laboratori creativi per adulti e bambini, in particolar modo quelli sulla ceramica e per la valorizzazione dell’arte del filare a mano con il sostegno a donne e famiglie immigrate.

Info e programma completo: https://startsaluzzo.it/start-artigianato

Oggi, in occasione della Festa dei Lavoratori e della manifestazione Start, MuSa - Musei di Saluzzo presenta la visita guidata Storie di artigianato, un viaggio-racconto che partirà dalla suggestiva Casa Cavassa e proseguirà nelle botteghe degli artigiani, allestite presso Palazzo Monterosso. La guida accompagnerà i partecipanti in un viaggio spazio-temporale, tra epoche che rivelano le tracce del nostro passato e le storie degli artigiani che, mostrando i propri lavori, avranno modo di metter in luce il proprio saper fare. Info: https://visitsaluzzo.it/events





Oggi,1° maggio, i piccoli e incantevoli borghi e le colline delle Langhe saranno il terreno di svolgimento della XIV edizione della Caccia al Tesoro nelle Langhe. L’avventura avrà inizio da Alba e permetterà di scoprire, con prove di gioco, visite guidate e degustazioni enogastronomiche, i tratti più belli delle Langhe. Gli itinerari lungo i quali “scovare” gli indizi si snoderanno in un territorio collinare unico al mondo (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), fra le colline pettinate dai vigneti della Langa del Barbaresco e del Barolo, fino ai boschi, ai noccioleti e ai suggestivi paesaggi dell’Alta Langa. Sarà possibile visitare cantine storiche, castelli, musei, teatri e piccoli borghi che dominano paesaggi di una bellezza emozionante. L’itinerario di caccia andrà percorso in automobile o in motocicletta, per permettere ai partecipanti di visitare un’ampia fetta del territorio delle Langhe. Gli indizi sul territorio sono legati all’enogastronomia, alle tradizioni popolari e alla storia di queste terre. Una parte del ricavato sarà devoluta al progetto Salva le Api, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e alla sopravvivenza delle api.

Info: www.turismoinlanga.it/it/caccia-al-tesoro-sulla-strada-del-barolo





Appuntamento per oggi, mercoledì 1°maggio, a Castiglione Tinella con “Il Giorno delle Orchidee. Ritrovo alle 10 in piazza XX Settembre, accoglienza e poi partenza per il percorso ad anello di circa 10 Km su tratti sterrati e in asfalto. Alle 12 è previsto il picnic nella radura all’interno del Bosco delle Badie Alle 14 ha inizio il momento musicale tra gli alberi “Note d’Irlanda: danza su violino con Demetra & Chiara”. Alle 15 si prosegue la camminata fino al punto panoramico San Carlo, dove ci sarà il brindisi con Moscato d’Asti, focaccia e le dolci Contessine alla nocciola, per poi fare ritorno al punto di partenza. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/ComuneDiCastiglioneTinella





Questo mercoledì, 1° maggio, a San Rocco di Montaldo Roero e sabato 4 maggio a San Giuseppe di Sommariva Perno, andrà in scena “Cantè Magg”, un rito antico che diventa festa collettiva.

Nel Roero il rito arcaico di piantare l’albero del Maggio per celebrare l’avvento della nuova stagione primaverile è una presenza storica in molte borgate campestri. Durante la festa, aperta al pubblico, i borghigiani procedono alla preparazione e vestizione del “Maggio”, precedentemente abbattuto nei boschi circostanti: scortecciato e spogliato dei rami, il pino con la sua verde cima viene addobbato con fiori e nastri colorati ed infine issato come un idolo a protezione e beneficio della borgata.

A San Rocco, il programma prevede per oggi ritrovo alle 7, alle 7.30 partenza per la ricerca dell’albero di maggio, alle 10 colazione nei boschi, alle 12.30 pranzo presso il Circolo Acli.

Alle 16 l’albero verrà innalzato in piazza, merenda per tutti i bambini, a seguire le Ragazze del Maggio si esibiranno nel canto tradizionale del Roero "Cantè Magg", con danze e animazioni intorno all’albero. Info: www.ecomuseodellerocche.it/it/news/168/piante-magg-un-rito-arboreo-ancestrale-nel-cuore-del-roero





Oggi, 1° maggio, per tutto il giorno, nella località di Baraccone a Castagnito torna la 26°Rassegna dei Fiori e Piccoli Animali. La manifestazione è stata pensata, voluta ed organizzata dal Comitato Spontaneo Baraccone. I fiori, nei loro colori e profumi, saranno al centro di questa bella festa primaverile; con l’arrivo della bella stagione, raggiungono ed esprimono in pieno il loro straordinario incanto. Una vera festa tra colori e profumi di primavera, a cui si aggiungono numerose bancarelle che propongono manufatti artigianali, prodotti naturali e biologici, articoli e accessori per il giardinaggio, decorazioni ornamentali, oggettistica e tanto altro.

Info: http://baracconeinfiore.it





Apertura straordinaria Museo Ferroviario Piemontese a Savigliano con orario 10-12.30 e 15.00 - 18.30 in occasione della Festa del Lavoro. Sono in programma visite guidate per il pubblico, a cura dei volontari dell’Associazione Museo Ferroviario Piemontese, corsette con pulmino su rotaia "draisina" e su trenino esterno, plastici ferroviari nelle sale interne attivi.

Info: www.facebook.com/MuseoFerroviarioPiemontese





Oggi, mercoledì 1° maggio, dalle 8 alle 18.00 nuovo appuntamento con Augusta Antiquaria, tradizionale appuntamento per collezionisti e antiquari a Bene Vagienna con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre. Info: https://comune.benevagienna.cn.it/eventi/augusta-antiquaria









A Brossasco la Festa del Legno in programma per oggi, 1° maggio, è stata annullata a causa delle condizioni meteo avverse. Sarà comunque possibile pranzare nella palestra comunale e gustare le raviole. Info e aggiornamenti: www.facebook.com/comunedibrossasco





A Mondovì, presso l’ex Chiesa di Santo Stefano è da visitare la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”. Il fulcro della mostra è l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica barocca.

Info: www.baroccoecaravaggio.it

Gli orari di apertura dei musei e delle altre mostre di Mondovì, li trovi anche su: www.facebook.com/IatMondovi





Questo mercoledì 1° maggio, dalle 10, Fondazione Artea riapre il Forte Albertino presentando un programma che mira particolarmente alla valorizzazione e alla promozione della sostenibilità e dell’educazione ambientale. Novità di quest’anno è l’Orto Segreto. Altri allestimenti sono “Montagna in Movimento”, “Messaggeri Alati” e l’esperienza immersiva “Vinadio Virtual Reality”. “Mamma mia che forte!” è dedicata alle famiglie con bambini. Info e prenotazioni: www.fortedivinadio.com e www.fondazioneartea.org





Il castello di Roddi riaprirà al pubblico oggi, mercoledì 1° maggio. Sarà visitabile tutte le domeniche e i giorni festivi, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il percorso di visita include, nel fabbricato di pertinenza del castello, lo spazio espositivo dedicato a Giacomo Morra, un omaggio riservato allo straordinario personaggio cui si deve la notorietà mondiale del Tartufo bianco d’Alba. Il tour proseguirà ai piedi del castello dove dal 1880 ha sede una scuola quasi leggendaria: l'Università dei cani da tartufo. L'accesso all'interno del castello è consentito solo con visite guidate di 45 minuti per gruppi di massimo 20 persone, per motivi legati alla sicurezza del pubblico e alla tutela del bene storico. La prenotazione è consigliata per i singoli visitatori, obbligatoria per i gruppi (dalle 12 unità).

Info: www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-roddi.html





La stagione di riapertura del Castello Museo di Rocca de' Baldi è iniziata con un grande successo di pubblico che ha invaso il piccolo borgo con entusiasmo e curiosità. Il grande Castello e il tranquillo parco saranno nuovamente aperti al pubblico eccezionalmente oggi, 1° maggio, quando i visitatori potranno scoprire come è cambiata la residenza di villeggiatura dai Marchesi Morozzo della Rocca ed entrare in sintonia con il territorio grazie al sorprendente percorso curato dalla Società Studi Storici Archeologici Artistici della Provincia di Cuneo che caratterizza il museo etnografico. Non mancheranno curiosità sull'epoca in cui il Castello fu utilizzato come Colonia Agricola per Orfani di Guerra. Info: www.facebook.com/roccadebaldi





Tra gli appuntamenti culturali di Vinum Alba, oggi, mercoledì 1° maggio, una doppia proposta di visita guidata farà conoscere la storia della Cattedrale di San Lorenzo e il suo patrimonio artistico. La visita guidata sul campanile romanico, fino a 45 metri d’altezza, farà scoprire la presenza di due torri campanarie del X e XII secolo. Dopo aver ammirato la città di Alba dall’alto, si scenderà e si proseguirà con la visita alla Sala del Tesoro.

Al termine della visita sarà possibile visitare il percorso archeologico situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo . Info: www.vinumalba.com/eventi

Con il percorso Alba Sotterranea, si potranno scoprire le radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista.

Al Museo civico “Federico Eusebio” sono in programma iniziative dedicate ai bimbi.

Info: http://ambientecultura.it/territorio/alba/musei/eusebio/alba-sotterranea-viaggio-al-centro-della-citta





Proseguono le visite al castello di Casotto, a Garessio, aperto fino a domenica 27 ottobre. I tour guidati saranno alle 10, 11,30, 14, 15,30, 17 (la visita dura un’ora e mezza). Nei mesi di aprile, maggio il castello sarà aperto il sabato, la domenica e festivi. Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 (include la visita guidata). La prenotazione e l’acquisto dei biglietti si effettuano online su www.kalata.it selezionando “Castello di Casotto” nella sezione “Esperienze di visita”.





Ha preso inizio l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in occasione della Festa del Lavoro: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra la Banca del Vino a Pollenzo e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Roddi, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra.

Scopri di più su: www.castelliaperti.it





Il circolo ACLI “Centro d’Incontro”, di Caraglio ha organizzato una esposizione di ex voto del Santuario Regina degli Apostoli di Caraglio (noto come santuario della Madonna del Castello), sul tema del lavoro e dei suoi pericoli nella devozione popolare. La mostra è aperta anche oggi presso i locali del Cinema Teatro “Contardo Ferrini”, in via C. Ferrini 9 a Caraglio. Ingresso libero. Info e locandina: https://aclicuneo.it/news/il-circolo-acli-centro-dincontro-di-caraglio-organizza-mostra-e-dibattito-sul-lavoro





L’esposizione "Montelupo Albese, 16 gennaio 1944" è allestita nella Confraternita dei Battuti e resterà aperta (con orario 10-18) fino al 5 maggio. Le immagini raccontano del giorno in cui il paese di Montelupo fu circondato dalla prima compagnia del settimo battaglione della Luftwaffen, un’unità speciale di punizione tedesca, che iniziò a perquisire ogni casa, portando in carcere diversi uomini. Le fotografie furono scoperte una trentina di anni fa dallo storico Carlo Gentile nell'archivio federale tedesco di Coblenza. In esposizione ci sono 17 scatti di Gerhard Rauchwetter, fotografo al seguito del battaglione di punizione che da Saluzzo era stato inviato nelle Langhe, oltre a una serie di pubblicazioni dell'epoca. Ingresso libero.