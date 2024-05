Aperte le candidature per il LanghePhotoAward: in palio 2000 euro di attrezzature fotografiche

Un concorso fotografico che farà da apripista al LanghePhotoFestival di Neive e che celebrerà la creatività e la riflessione sul paesaggio. Si sono già aperte le candidature per il LanghePhotoAward, il concorso fotogra­fico a cui tutti, sia amatori che professionisti di ogni nazionalità e provenienza, possono partecipare con i loro scatti focalizzati sulla tematica del paesaggio. Quest’anno il contest mette in palio 2000 euro di attrezzatura fotogra­fica, mostre e molto altro.

Le varie interpretazioni dei partecipanti su un tema tanto vasto e articolato, quanto intimo e personale, saranno valutate da una giuria che, per questa edizione, sarà composta da Alberto Selvestrel, co-founder del LanghePhotoFestival, Flavia Rossi, fotografa paesaggista che è stata ospite della prima edizione del LPF23, Lorenzo Zoppolato, vincitore della prima edizione del LPA23, e Federica Berzioli, editor de Il Fotografo.

A tutte le immagini ­finaliste del concorso sarà dedicata l’esposizione in un’area all’interno del percorso espositivo del LanghePhotoFestival, che si svolgerà dal 14 settembre al 30 novembre. La deadline per partecipare al LanghePhotoAward è il 30 giugno. Per ulteriori informazioni: www.langhephotofestival.com, info@langhephotofestival.com.