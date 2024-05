La creatività delle donne merita "Ov-Azioni"

Sabato 4 Maggio alle 15:30 nel Castello Della Rovere di Vinovo inaugura la mostra “Ov-Azioni. La Creatività delle Donne”. Questa esposizione estende all’Arte contemporanea il percorso di “Ab Ovo. Luci, Misteri e Alchimie”, la spettacolare mostra multimediale allestita da ArtStudioLetizia nelle sale del Castello Della Rovere, a cura di Letizia Rivetti e Giordano Berti.

L’inaugurazione è preceduta da una action painting dell’artista estone Kristin Raidloo. La pittrice realizzerà in diretta un grande quadro ispirandosi a un brano musicale suonato al pianoforte da Emanuele Bergamaschi.

La mostra, allestita nel Portico rinascimentale del Castello, consiste in trenta opere (dipinti su tela e legno, acquerelli, ceramiche, sculture in vetro) realizzate da 12 Artiste provenienti da varie regioni italiane: Valentina Aceto, Silvana Alasia, Stefi Cossu, Manuela Incorvaia, Octavia Monaco, Gabriella Piccatto, Kristin Raidloo, Gabriella Rosso, Giulia Scapini, Bruna Stella, Claudia Sterpone, Elisabetta Trevisan.

Ognuna di loro, in linea col tema della mostra principale, ha voluto esprimere la realtà e la consapevolezza del femminile attraverso il valore metaforico dell’uovo come simbolo di fertilità e creatività, anche artistica.

In questo percorso non si troveranno denunce sulla condizione della donna nella società moderna e nelle culture patriarcali. Non si troveranno espressioni del disagio femminile di fronte alle molestie o alle violenze di cui, purtroppo, si sente parlare quasi quotidianamente su tutti i mezzi d’informazione.

“Ov-Azioni” vuole raccontare altro. Si tratta di una scelta ben precisa, da parte dei curatori.

Giordano Berti spiega: “Sappiamo che l’arte può essere portatrice di valori sociali e perciò può contribuire a creare consapevolezza riguardo a vare problematiche, incluse quelle legate al pensiero maschilista. Proprio questa convinzione ci ha spinto a organizzare una mostra che risuoni come un inno alla bellezza che solo le donne possono esprimere perché appartiene alla loro intimità.”

Ciò che viene espresso dalle Artiste selezionate per questa esposizione è un sentimento complesso, che parla del corpo della donna ma anche di un profondo amore per la vita, per la natura visibile e per la dimensione invisibile, si potrebbe dire spirituale, della realtà nella quale siamo immersi.

Un sentimento che molti non percepiscono ma che le Artiste, ciascuna col proprio stile e con tecniche diverse, hanno saputo mettere in luce, con poesia, leggerezza e talvolta con spiccata ironia.

Come spiega Letizia Rivetti: “Anche la visione della bellezza che solo una donna sa esprimere può aiutare l’osservatore maschio a capire qualcosa di più sull’universo femminile, dove l’apparente fragilità si accompagna a una misteriosa forza creatrice necessaria a trasmettere la vita.”

Nel contempo, nel cortile interno del Castello, sarà visitabile la mostra “Il mondo mitomagico di Mario Zanoni”. Una selezione di alcune delle centinaia di opere plasmate dal maestro lughese ispirandosi ad antiche narrazioni mitologiche, all’Inferno dantesco e a tradizioni esoteriche.

Un’opera quasi demiurgica, quella di Zanoni, che nelle tensioni dei corpi e nelle espressioni dei volti sembra restituire respiro e voce a quei personaggi imprigionati nella materia.

Le tre mostre sono visitabili fino al 2 giugno assieme ad “Ab Ovo. Luci, Misteri e Alchimie”, sempre a cura di Giordano Berti e Letizia Rivetti. Un’immersione emozionante nella mitologia, nell’alchimia e nella magia delle uova, dal mondo antico ai nostri giorni, dove preziosi reperti storici e opere d’arte si trovano affiancai da installazioni multimediali e scenografie di grande impatto.

INFORMAZIONI:

Orari: venerdì, sabato e domenica, ore 14:30 – 18:30

Comune di Vinovo, 011.9620413 – manifestazioni@comune.vinovo.to.it

Associazione Amici del Castello, 338 2313951