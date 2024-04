AFP, una storia di formazione professionale lunga 70 anni [FOTO E VIDEO]

Si è conclusa al Teatro Iris di Dronero la rassegna degli eventi celebrativi per i 70 anni di AFP, che in ciascuna sua sede ha reso omaggio ai dipendenti, agli studenti e alle loro famiglie che credono nei loro progetti formative ed educativi.

Da Verzuolo a Cuneo un tour in festa, che ha trovato il culmine a Dronero con ospite il vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo e due importanti relatori: Silvio Crudo, docente di Sociologia della Religione all'Istituto Superiore di Scienze religiose di Fossano, e don Giuliano Giacomazzi, presidente del Cnos Fap Nazionale, chiamati ad esporre quanto emerso da uno studio condotto sui nuovi bisogni dei giovani interrogandosi quindi sulle risposte da fornir loro.

E' stata un'occasione di scambio di riflessioni, insieme alla direttrice generale di Afp Ingrid Brizio, sull'evoluzione della società in cui stanno crescendo e come la vita comunitaria di un oratorio e un corretto inserimento scolastico possano diventare una bussola di vita per molti adolescenti, un antidoto alla dispersione scolastica, all'emarginazione o alla deviazione.

Guarda qui il video:

All'analisi degli esperti l'opera e i principi fondanti di don Michele Rossa, fondatore della scuola di formazione di Dronero. Opera di cui si è fatto tesoro e che oggi è cresciuta, ampliandola non solo territorialmente ad altre realtà, ma anche professionalmente con nuove proposte didattiche, adeguate alle nuove esigenze del mercato del lavoro, fornendo gli strumenti agli studenti per entrar a far parte del mondo del lavoro preparati.



Laura Demaria, direttrice CFP di Dronero ha infine ricordato come la filosofia formativa si rifà ai valori cristiani, dove “si mette al centro la persona”.