Bra celebra la festa della Liberazione con un fitto programma di iniziative

Giovedì la commemorazione ufficiale a partire dalle 11 in piazza Caduti per la Libertà (in foto la celebrazione dello scorso anno)

Anche in questo 2024 Bra celebrerà la festa del 25 Aprile con un fitto programma di iniziative. Il calendario degli eventi prevede per mercoledì 24 aprile un “Itinerario pedonale alla scoperta della Storia e delle storie della Liberazione a Bra” organizzato da Arci Bra Unitre con l’adesione dell’Anpi e dello SPI-CGIL Lega di Bra. La partenza è fissata per le 15 in largo della Resistenza.

Il giorno successivo, anniversario della liberazione del territorio italiano dall’occupazione nazi-fascista, la commemorazione ufficiale a partire dalle 11 in piazza Caduti per la Libertà con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma. È previsto l’intervento della Banda musicale cittadina “Giuseppe Verdi”. In serata, a partire dalle 21, presso il Cinema Impero di via Vittorio Emanuele 211 la proiezione del del documentario “Flora. Viaggio nei ricordi di una staffetta partigiana”. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Nell’ambito delle celebrazioni è in programma anche la scopertura di una targa che verrà affissa sulla facciata della casa natale di Gina Lagorio – pseudonimo di Luigina Bernocco, scrittrice, critica letteraria ed esponente politica nata sotto la Zizzola – in via Cavour 12. L’appuntamento è per sabato 27 aprile alle 11.

Chiuderà il novero delle iniziative la “Passeggiata antifascista in memoria di Danilo Ballerini” che si terrà domenica 28 aprile. Partenza alle 15 dall’ex ospedale “Santo Spirito” e arrivo in località America dei boschi.

Tutte gli eventi sono a ingresso gratuito. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura e manifestazioni: tel. 0172.430185, mail turismo@comune.bra.cn.it.