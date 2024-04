Cuneo, al mercato del “Giobia” di corso Giolitti momenti di incontro per conoscere i servizi della città

Riprendono al mercato del “Giobia” - il giovedì pomeriggio in corso Giolitti, angolo via Meucci – i momenti di incontro tra i cittadini e alcune realtà del territorio. Un’occasione da cogliere per poter conoscere meglio alcuni servizi attivati recentemente in città, raccontati direttamente dai promotori delle iniziative.

Giovedì 18 aprile, alle 16.30, durante il primo appuntamento in programma, Simona Rolle di “Open House” racconterà il progetto dell’abitare inclusivo “Communal Living”. Nella medesima data ci sarà un momento per la presentazione di “Resistenze”, una serie di appuntamenti promossi dal Comune di Cuneo per celebrare il 25 aprile, che nella giornata di sabato 20 interesseranno via Silvio Pellico.

Giovedì 2 maggio sarà coinvolta in questo spazio di chiacchiere e confronto la cooperativa Sociale “Esserci” con il progetto “Ceste di rapa” , mentre giovedì 9 maggio verranno presentati il servizio civico per over 65 e il progetto “Attivamente Anziani”, entrambi promossi dal Comune. In tali occasioni verrà allestito un piccolo spazio di confronto con sedie e tavoli sotto i portici. La partecipazione è libera e gratuita.

Questi momenti intendono promuovere e accompagnare, in spazi e momenti protetti, presidiati dagli operatori sociali, l’abitudine della popolazione a frequentare e sostare negli spazi comuni cittadini, creando così occasioni di dialogo e conoscenza tra mondi diversi e le esperienze che costituiscono e animano la città, grazie al finanziamento della Fondazione CRC e alla collaborazione del Comune.

Le cooperative sociali Esserci, Momo ed Emmanuele, insieme a Humus job e ai produttori del mercato, saranno presenti in zona ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 18, per far sì che il mercato possa essere un presidio naturale di comunità.

Per informazioni: Luca Barraco (Humus Job) 340/2530983 - Elena Barberis (Cooperativa Emmanuele) 388/1178400 - Gianluca Olivero (Cooperativa Momo) 370/3474298.