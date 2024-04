Nacque a Trino, 50 anni fa, il primo prototipo di sensore volumetrico a microonde: il brand torinese Elkron fu il primo a svilupparlo ed utilizzarlo

Intuire il futuro, utilizzare da sempre tecnologie all‘avanguardia, sponsorizzare una casa automobilistica in Formula Uno, essere leader del mercato della sicurezza agli albori del suo sviluppo, rinnovarsi cambiando pelle ma non il Dna aziendale: questo in sintesi il “cursus honorum” di un marchio torinese doc da ormai 50 anni.

Elkron e la sicurezza costituiscono un binomio imprescindibile dal lontano 1974, anno in cui nacque un nuovo modo di pensare alla tutela e alla salvaguardia delle persone e dei loro patrimoni. Negli anni '80 e '90 Elkron si poteva annoverare tra i principali costruttori di sicurezza e di tecnologie avanzate, di sistemi di qualità e di integrazione di soluzioni, sia in Italia sia all'estero in ambito antintrusione e antincendio.

«Passione, esperienza, talento e competenza ci guidano tutt'oggi anche in un mercato complesso ed evoluto come quello attuale – continua Enrico Porcellana -. Per essere al passo con i tempi dobbiamo continuare a rendere la casa un luogo sicuro, protetto e confortevole come abbiamo sempre fatto, ma con grande attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale».

Elkron infatti ha avviato da tempo e in via prioritaria un percorso di revisione degli imballi di prodotto, del tipo e della quantità di carta utilizzata, in modo da ridurne sensibilmente l’utilizzo. E ancora, ha strutturato la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni domotiche compatibili con le funzioni di risparmio energetico in tutti gli ambienti domestici.

«Inventiva e spirito pionieristico ci animano da sempre – spiega Enrico Porcellana, Direttore Business Unit Elkron –, dato che le sfide sono parte integrante, fin dagli inizi della nostra esperienza imprenditoriale, del nostro Dna aziendale. Pensate che, nel 1975, Elkron fu la prima azienda italiana a sviluppare e impiegare il rilevatore volumetrico a microonde, una tecnologia che viene ancora usata anche ai giorni nostri. Fu la prima sfida vinta, in un contesto tecnologico tutto da esplorare e con un mercato di settore agli albori: Elkron ne diventò subito il leader, arrivando a sponsorizzare, negli anni '80 e '90, una scuderia automobilistica in Formula Uno».

Per celebrare i suoi 50 anni, Elkron ha pensato ad un marchio celebrativo anche per sottolineare che, in mezzo secolo di esperienza, l’azienda ha ottenuto qualcosa come 14 marchi di qualità con ben 21 brevetti registrati e circa 1650 prodotti progettati e sviluppati, arrivando a 27 milioni di installazioni in oltre 30 nazioni nel mondo.

Dal 2012 Elkron è entrata a far parte del Gruppo Urmet, affrontando un percorso di integrazione a livello industriale e commerciale, con scambi di conoscenze, tecnologie e risorse che hanno portato al rafforzamento e arricchimento del brand Elkron, al servizio dei professionisti della sicurezza.