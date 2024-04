Per "I giardini segreti di Cherasco" una mostra-mercato di fiori e piante tipiche della stagione

Orticola del Piemonte collabora con il Comune di Cherasco in occasione dell’evento “I Giardini segreti di Cherasco”, in programma nella cittadina piemontese sabato 20 e domenica 21 aprile.

Per la manifestazione il Comune di Cherasco e Orticola del Piemonte, già organizzatrice di importanti mostre florovivaistiche in Piemonte come FLOR, FLOReal, FLORI’ Moncalieri e FLOR Bardonecchia, solo per citarne alcune, vestiranno di fiori e piante il cuore storico di Cherasco, tra le vie Vittorio Emanuele II, Garibaldi e Cavour, con una mostra – mercato all’insegna della Natura e dei suoi prodotti (orari: dalle ore 9 alle ore 19 entrambi i giorni).

Saranno circa 40 i banchi che vivacizzeranno la mostra-mercato. A cominciare da alcuni dei più interessanti florovivaisti piemontesi, che porteranno le proprie eccellenze stagionali: piante fiorite e arbusti, piante tropicali e ornamentali, piante aromatiche e peperoncini ma anche collezioni di rose e ortensie e piccoli e grandi bonsai.

Non solo fiori e piante ma anche arredi da giardino, oggettistica per il giardinaggio, sementi e prodotti naturali a cui si aggiunge una gustosa proposta di tipicità enogastronomica grazie alla presenza di alcuni produttori agroalimentari. Spazio anche ad alcuni banchetti di street food, dalle pietanze di pesce alle specialità langarole, dagli hamburger fino alla birra artigianale, per consumare gustose specialità passeggiando tra i fiori.

La mostra mercato a cui collabora Orticola del Piemonte rientra nel più ampio programma de “I Giardini segreti di Cherasco” organizzato dal Comune di Cherasco e che prevede diverse iniziative, a cominciare dalla visita guidata di alcuni dei giardini più affascinanti del borgo piemontese, nove angoli di quiete incastonati fra le architetture del centro storico.

Spazio anche momenti letterari per grandi e piccini, degustazioni enologiche con protagonista l’annata 2020 del “cru Mantoetto”, passeggiate solidali non competitive come “La camminata al giardino del cuore”, tour in e -bike, momenti di musica, danza acrobatica e molto altro ancora