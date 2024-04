Atletica, Mezza di Genova: Simone Peyracchia della Podistica Valle Varaita conquista il titolo tricolore di specialità nella categoria SM35

Più di 2000 i classificati della Mezza di Genova disputatasi domenica 14 aprile, che assegnava i titoli italiani master della specialità; suggestivo il percorso che tocca i principali luoghi della città: dall’Acquario alla piazza De Ferrari, dal borgo marinaro di Boccadasse alla Sopraelevata, la partenza in via della Mercanzia e l’arrivo nel vicino piazzale Mandraccio, al Porto Antico.

Simone Peyracchia (Pod. Valle Varaita) con 1h10:09 conquista il titolo tricolore nella categoria SM35 e il quinto posto nella classifica assoluta, primo italiano al traguardo (successo per l’etiope Jena Sintayehu Dinska in 1h05:08 davanti al connazionale Wako Gishe Abdi in 1h05:11, al keniano Waithira Simon, terzo in 1h05:21 e al marocchino Lhoussaine Oukhrid in 1h05:31). Alle sue spalle, argento di categoria per Paolo Gallo (Atl. Giò 22 Rivera) che chiude in 1h10:21, sesto assoluto.

Tra le SF80, bronzo per Daniela Bruno di Clarafond (ASD Dragonero) che chiude in 3h05:40.