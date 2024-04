Ciclismo: trionfo di Leonardo Viglione nella Cicloscalata al Belvedere

Sabato 13 aprile è andata in scena a Mondovì la classica Cicloscalata al Belvedere, giunta ormai alla sua decima edizione. La tradizionale prova in salita monregalese, organizzata magistralmente dal Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo anche grazie alla gentile ospitalita' del bar Antico Borgo e alla preziosa collaborazione della polizia municipale e valida come prima prova del Campionato Provinciale della Montagna Acsi Cuneo 2024, ha richiamato specialisti anche dalla vicina Liguria in una giornata di Fiera di Primavera, sbocciata con un caldo quasi estivo a scaldare i concorrenti sulla spettacolare ascesa che, salendo dal serpentone di tornanti dopo Carassone, li ha condotti fino all’arrivo nella magnifica Piazza Maggiore.

Non poteva mancare al classico appuntamento casalingo il campione monregalese Leonardo Viglione (G.S. Passatore), che ha mantenuto la sua imbattibilita' trionfando in assoluto per il nono anno su nove partecipazioni (saltando solo l'ottava edizione ancora reduce dal brutto infortunio) con una serie vincente davvero straordinaria.

Nella prima cicloscalata annuale a Cinzano Viglione aveva gia' vinto in assoluto e i valori atletici erano rimasti eccellenti, ma a parte il buon sesto posto assoluto nella Mf del Po a Ferrara, nelle prime mediofondo nazionali stagionali non erano arrivati i risultati sperati a causa di tanta sfortuna come l'ultima domenica nella Mf Via del Sale a Cervia per un altro problema meccanico, ma il monregalese sul suo Belvedere non si e' perso d'animo determinato al successo che e' arrivato con grande sua gioia e soddisfazione.

Dopo una partenza piuttosto tranquilla, dietro al ritmo di Bordone c'e' stata la prima selezione per poi affrontare i duri tornanti centrali dopo Carassone quando ha attaccato il forte scalatore ligure Giovanni Ottonello che ha proseguito con un'andatura elevatissima a cui ha retto il solo Viglione, fino a quel momento in controllo. Il monregalese ha dovuto soffrire non poco per seguire Ottonello con i due che hanno presto staccato tutti i rivali, ma con determinazione non ha ceduto neanche un metro, trovando alla fine ancora le forze per rilanciare nello sprint sul pave' di Via delle Scuole andando a trionfare nettamente in assoluto nella piu' bella piazza della sua citta'.

A rendere ancora più speciale la sua sentita vittoria di casa è stata la sua fidanzata Liliana Pillon (G.S. Passatore) che ha ripetuto il successo assoluto femminile dello scorso anno e anche il padre di Leonardo, Giampiero Viglione, vincitore nella categoria Supergentleman B, a completare una fantastica tripletta di famiglia nella gara di casa, dedicata alla Cicli Mondo Bike di Mondovi'.

Oltre ai ringraziamenti per gli organizzatori, i complimenti vanno anche agli altri partecipanti ed ai vincitori delle varie categorie: Lorenzo Gasco (Junior), Leonardo Viglione (Senior), Lorenzo Alladio (Veterani), Alessandro Patrono (Gentleman), Ferruccio Fresia (Supergentleman A), Giampiero Viglione (Supergentleman B), Liliana Pillon (Donne). Il giorno dopo la Cicloscalata al Belvedere, il weekend agonistico per Viglione e Pillon e' proseguito nell'importante Granfondo di Casteggio, valida come seconda prova di Coppa Piemonte e inserita nel Campionato Nazionale Acsi Mediofondo, che ha visto al via piu' di mille partecipanti a sfidarsi sui due difficili tracciati di gara attraverso le colline dell'Oltrepo.

Viglione nel percorso da 67 km e 1260 m di dislivello, partito in seconda griglia, sulla prima salita si e' subito portato in testa alla corsa, staccandosi, pero', nelle successive tecniche discese, ma con grande forza e grinta si e' sempre riportato davanti fino ai km finali dove e' riuscito a inserirsi nella migliore posizione per lo sprint, purtroppo compromesso da un inconveniente meccanico.

Il monregalese comunque e' riuscito a battere validissimi avversari cogliendo un eccellente terzo posto assoluto e primo di categoria. Grazie a questo risultato, oltre a rafforzare il primato nel Campionato Nazionale di Mediofondo, ha anche riconquistato la maglia di leader in Coppa Piemonte insieme alla fidanzata Liliana Pillon, quinta assoluta a Casteggio.

Il prossimo appuntamento per il Campionato Provinciale della Montagna Acsi Cuneo e' fissato per la sera di giovedi' 18 aprile con la Cicloscalata Cervasca-Aranzone mentre la terza prova di Coppa Piemonte si svolgera' domenica 21 aprile alla Granfondo Mangia e Bevi di Vercelli.

In entrambe le manifestazioni e' di nuovo atteso Viglione che, reduce da questi successi, conta di proseguire questo ottimo momento di forma con altri bei risultati da dedicare anche al suo nuovo team G.S. Passatore.