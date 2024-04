"Musica e fashion in giallo” allo Spazio culturale piemontese di Saluzzo

Serata ad alto gradimento per tutti con ”musica e fashion in giallo” sabato 20 aprile dalle 18 presso lo Spazio culturale piemontese, di corso Roma 4.

Un evento spettacolo di fascino e riflessione per presentare i libri del giornalista, scrittore Gian Piero Amandola, con una particolare attenzione al suo ultimo giallo "L'uomo del lunedì": un omaggio ai maestri Fruttero e Lucentini, incentrato su un delitto sulla colline di Torino, a distanza di 50 anni da "La donna della domenica”.

Partecipano, oltre all'autore, il giornalista Osvaldo Bellino ed è stato invitato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi. Presenta la giornalista di Rai Tre Camilla Nata, ospite la cantante Sabina Nata e la violinista Marta Botta.

Seguirà un defilé di moda e un piccolo rinfresco.L'evento è in collaborazione con Antonella Cerutti, parrucchiera in Savigliano e Top Sec, lavanderia in Saluzzo.

Per informazioni rivolgersi a Sabina : cell. 338 912 2236.