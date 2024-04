TEDxCuneo 2024: il sipario si alza sulla Metamorfosi!

Il 4 maggio, preparatevi a un vortice di idee in trasformazione! Il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo ospiterà "Metamorfosi: idee in trasformazione", la quarta edizione di TEDxCuneo.

Un viaggio immersivo nel potere delle idee

Protagoniste saranno le idee e il loro potere di plasmare la nostra realtà e guidare il cambiamento. Relatori d'eccezione si alterneranno sul palco per condividere storie, riflessioni e spunti di ispirazione. Un viaggio immersivo alla scoperta di come idee innovative possono trasformare il nostro mondo e il nostro futuro.

Storie e riflessioni per nutrire la mente e l'anima

Preparatevi ad ascoltare storie di cambiamento e innovazione che vi regaleranno nuove prospettive e stimoli. Rifletterete su come le idee possono nascere, svilupparsi e trasformarsi in realtà concrete.

Come spiega Luca Morano, responsabile della comunicazione TEDxCuneo: “TEDxCuneo è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cambiamento, innovazione e crescita personale. Che siate curiosi, sognatori o semplicemente alla ricerca di nuove ispirazioni, questo evento è fatto per voi. Quest'anno, il filo conduttore sarà la 'metamorfosi', intesa come processo di trasformazione e rinnovamento continuo”.

“Sabato prossimo – continua Luca - sul palco del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, si alterneranno nove speaker, ognuno con la propria storia di cambiamento da raccontare. Dalle sfide personali a quelle professionali, dalle conquiste scientifiche alle intuizioni artistiche, ogni talk offrirà una prospettiva unica sul potere trasformativo delle idee. Ascolterete storie di resilienza, di coraggio e di creatività che dimostreranno come le idee, anche le più piccole e inaspettate, possono guidare il cambiamento”.

“L'edizione 2024 di TEDxCuneo - sottolinea Luca - si distinguerà per la sua attenzione all'inclusività e all'accessibilità. L'obiettivo è quello di rendere l'evento fruibile a più persone possibile. Grazie alla collaborazione con ENS - Ente Nazionale Sordi di Cuneo (con il contributo di Askoltaora) sarà presente il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei segni italiana). In questo modo, TEDxCuneo vuole creare un'esperienza di condivisione e crescita davvero inclusiva”.

“Quest'anno – racconta ancora Luca - grazie alla collaborazione con Isiline Srl e al coinvolgimento della Fondazione Amleto Bertoni approderà a Saluzzo e coinvolgerà il quartiere Donatello di Cuneo. Sarà possibile seguire l'evento in diretta. Inoltre, sarà trasmesso anche in streaming online, per permettere a tutti di partecipare da remoto”.

“La quarta edizione di TEDxCuneo è stata organizzata interamente da una squadra di oltre 50 volontari, che da mesi lavorano per realizzare un grande evento”.

“Oltre ad ascoltare storie di cambiamento - conclude Luca - TEDxCuneo vuole essere un'esperienza di scambio e contaminazione di idee. Per questo motivo, l'evento includerà un momento di networking dedicato all'interazione tra i partecipanti e gli speaker. Non solo ci si ispirerà a storie di trasformazione, ma si avrà l'opportunità di dialogare e confrontarsi con chi le ha vissute”.

I biglietti per l’evento al Complesso di San Francesco sono esauriti, ma è possibile partecipare agli eventi diffusi a Saluzzo e al Quartiere Donatello. Prenotate il vostro posto online su https://www.tedxcuneo.com/biglietti/.