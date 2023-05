Allagamenti e smottamenti nel Monregalese, a Lurisia strada invasa da detriti e fango [VIDEO]

Piove ormai da diverse ore su alcune zone della Granda, in particolare tra Cuneese e Monregalese. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco nelle ultime ore.

Disagi, seppur al momento contenuti, si registrano proprio nel Monregalese, dove si stanno verificando allagamenti e smottamenti e dove è stata chiusa la provinciale 5 tra Chiusa Pesio e Roccaforte, allagata.

Piogge torrenziali a Lurisia, con danni in località Pic, in via Valcocca e alla strada Zindo Viglioni (il primo tratto che parte dalla circonvallazione è stata chiusa). In via delle Terme uno smottamento ha coinvolto la cabina di riduzione del gas, che è stata verificata da parte del personale Italgas.

È intervenuta la protezione civile ANA di Roccaforte Mondovì con 6 volontari, con le draghe messe a disposizione dalla ditta Ferraris di Lurisia, è stata sgomberata la strada dai detriti e dal fango. Sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco. La protezione civile continua il monitoraggio del territorio.

Questa la situzione oggi pomeriggio in zona