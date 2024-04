Tiro con l'arco: 16 podi per l'Arclub Fossano nella prima gara outdoor della stagione

Con la fine dell'inverno e l'inizio della primavera sono ripartite le gare all'aperto di tiro con l'arco, alla distanza di 70 mt. per la divisione arco Olimpico classi seniores e juniores, 60 mt. per le classi master ed allievi/e, 40 mt. per la classe ragazzi/e,25 mt. per la classe giovanissimi/e, 50 mt. per le divisioni Compound ed Arco Nudo.

Domenica 14 aprile gli arcieri dell'Arclub Fossano hanno, con successo, partecipato alla gara a Settimo Torinese organizzata dagli Arcieri Varian.

Nella divisione Arco Olimpico Streri Giovanni si è aggiudicato il 1° posto nella classe allievi seguito da Erconi Andrea Van Thanh 2° e da Benedicenti Dario 3°, insieme hanno conquistato il 1° posto di squadra. Va precisato che Erconi ha gareggiato anche sabato 13 salendo sul podio più alto. Conte Chiara 2^ nella classe allieve seguita da Manno Rebecca 3^. Bertero Lorenzo 1° posto nella classe ragazzi e Viglietta Federico 3°.

Streri Beatrice, con un ottimo punteggio di 647 punti, si è aggiudicata il 1° posto.

Bravissimi sono stati i più piccoli: Rovera Giacomo,alla sua prima gara outdoor, si è classificato al 1° posto nella classe giovanissimi,con un sorprendente punteggio di 661 punti, il più alto di tutta la divisione arco Olimpico, 2° posto per Bertero Nicolò, anche lui con un ottimo punteggio di 646 punti, ai piedi del podio Rovera Tommaso ed insieme hanno conquistato il 1° posto di squadra, Luca Buggiafreddo 5° e Barbero Raffaele 6°.

Bellissima gara per Irene De Carlo,anche per lei alla prima outdoor, classificatasi 1^ nella classe giovanissime.

Nella divisione Arco Nudo Mellano Rosanna 1^ nella classe seniores. Nella divisione Compound ha ben figurato Barbero Federico 3° nella classe seniores ed insieme a Viglietta Giovanni e Bertero Giorgio hanno conquistato il 1° posto di squadra Prossimo importante appuntamento, per i più piccoli, sabato 20 aprile per il Trofeo Pinocchio, fase invernale, sempre a Settimo Torinese.