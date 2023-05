A Canale preparativi in corso per "la partita più bella del mondo": appuntamento il 10 e 11 giugno

Sarà ancora una volta festa “vera” - tra sport, solidarietà, partecipazione e risultati efficaci - per “La Partita più bella del mondo”.

Stiamo parlando di un evento che, nell'arco di soli due anni, è già diventato un “classico” tra beneficenza e calcio giocato, due concetti coniugati rigorosamente in forma collettiva, convinta e generosa.



Il fulcro fisico di tutto? Canale, capitale del pesco, storicamente pronta a dialogare tanto con il proprio territorio di riferimento (il Roero), l'area di Alba, e tutto il Piemonte: in questa occasione, grazie all'impegno dell'Asd Canale Academy in stretta collaborazione con l'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, Juventus Fc e Torino Fc, e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Canale ed Asproflor. Dallo scorso anno, c'è stato poi l'incrocio di mani con “Nettare”: progetto di raccolta fondi per il reparto di Neurochirurgia Infantile dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino promosso da Martina Maccari.



Dopo due prime edizioni di successo, che hanno consentito all'organizzazione di “adottare” una delle stanze di Casa Ugi a Torino, ora “La Partita più bella del mondo” è pronta a raddoppiare: cambiando collocazione in calendario, e portandosi al fine settimana del 10 e 11 giugno prossimi.

Così dice Marco Milano, che insieme alla presidente della Canale Academy Silvia Marchisio è in cabina di regia per la virtuosa kermesse: «L'obiettivo dichiarato di quest'anno è sicuramente il mantenimento dell'alloggio adottato grazie ai proventi dell'edizione 2022, anche se non nascondiamo l'ambizione nel raddoppiare questa adozione».

Due giorni, dicevamo: si partirà sabato 10 giugno, dalle 10, presso il campo sportivo canalese “Malabaila”: in un inedito torneo riservato alla categoria “pulcini” del primo anno, e che per tutto il giorno vedrà sfidarsi le formazioni dell'Asd Canale Academy, Parma Calcio, Torino Fc, rappresentativa Torino Fc Academy. Albese Calcio, Langa Calcio, Asdc Marene e Fossano Calcio, per quello che sarà “il Torneo più bello del mondo”.



Poi, il clou di domenica 11 giugno: in una “Super Hero Edition” dell'evento, sempre a partire dalle 10, e nel medesimo luogo. Tutto scatterà con un torneo di 4 squadre miste di ragazzi e ragazze provenienti dai centri di oncoematologia pediatrica d'Italia, ossia gli ospedali “Regina Margherita” di Torino, il “Gaslini” di Genova, il “Bambin Gesù” di Roma e il “Santa Chiara di Pisa”. I giovani atleti verranno ospitati in maniera gratuita dal vescovo Monsignor Marco Brunetti presso la casa diocesana di Altavilla, ad Alba: la sera del sabato ci sarà una cena al campo grazie agli alpini di Valpone con tutti questi bambini che arriveranno nel pomeriggio.

Terminata questa fase, inizieranno i festeggiamenti per “la partita piu' bella del mondo”, che quest'anno segue il filo conduttore della coesione fra diversi sport. Nello specifico la collaborazione di questa edizione sarà dedicata all'arte coreutica: con la scuola “Danzarte” di Cherasco, diretta da Cristina Surace, forte della sua esperienza internazionale come ballerina anche del Teatro Regio di Torino, la quale porterà movimento sul campo di gioco e non solo. Con lei, e con il suo team, non mancheranno le fantastiche voci delle Yavanna, famosissimo trio finalista a suo tempo della popolare trasmissione “XFactor” assieme a Marco Mengoni. Per l'occasione, il trio si riunirà per una sorpresa eccezionale.



Ci sono già le prime conferme sulle celebrità che saranno in campo la domenica pomeriggio: tra queste, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ex calciatori come Hernanes, Franco Semioli, Andrea Fabbrini, Silvano Benedetti, artisti come Dargen D’Amico, Fulvio Marino, Willie Peyote, gli Eugenio in Via di Gioia, il tiktoker Pietro Morello, e della “madrina” Martina Maccari. La quale, con la sua associazione “Nettare”, metterà a disposizione un vero e proprio punto di ascolto dove chi vorrà potrà raccontare la sua storia o anche confrontarsi con lei.



Altra novità: prima della partita ci sarà la consegna del nuovo premio istituito in accordo con la Regione Piemonte, denominato “Alter Ego Piemont”, prodotto dall'artista genovese Alessandro Piano. E' destinato a diventare un rituale: verrà consegnato tutti gli anni a un uomo e una donna piemontesi che hanno dato lustro al territorio pedemontano, in Italia e nel mondo, più una versione speciale a chi è stato accolto dal Piemonte e si è prodigato per rappresentarlo nel migliore dei modi.

«Per questo primo anno, i premiati saranno la campionessa del mondo di sci nella specialità del “Super G” Marta Bassino e Valerio Berruti, particolarmente vicino al nostro evento per aver disegnato e donato il logo che ci contraddistingue, nominato dalla rivista “Art Tribune” come miglior artista italiano del 2022», come spiega lo stesso Marco Milano.



In attesa degli ulteriori dettagli, ve n'è un altro decisamente di altro lignaggio: «Grande supporto - racconta il “patron” - sarà anche dato dalle scuole canalesi: ringraziamo la dirigente Manuela Torta che ha invitato tutti gli studenti e le rispettive famiglie per domenica 11 giugno, a dare supporto ai piccoli amici di Ugi, inoltre l’Istituto Comprensivo di Canale ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’evento giovedì 1° giugno, un’esperienza unica per tutti i ragazzi, nell’occasione verrà premiato con una versione speciale di ALTEREGO PIEMONT, Mattia Villardita, lo Spiderman più famoso d’Italia, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti anche da Papa Francesco e l’onoreficenza come Cavaliere all’ordine al merio della Repubblica dalle mani del Presidente Mattarella. Un appuntamento che si preannuncia di grande emozione e intensità per gli studenti canalesi».