Alba, nuovi controlli della Polizia Locale sulla navetta verde: quindici giovani diffidati

Nuova serie di controlli della Polizia Municipale di Alba sulla navetta verde, la linea 6 gratuita che corre lungo la circonvallazione cittadina con capolinea in piazza Garibaldi. A darne conto al nostro giornale è il comandante Antonio Di Ciancia: "Abbiamo fatto altri due interventi a bordo col personale in divisa e abbiamo diffidato quindici ragazzi. In caso di ulteriori intemperanze, la prossima volta saranno sanzionati e non potranno salire sui mezzi pubblici. Proseguiremo i controlli casuali, in diversi orari e zone. Abbiamo registrato situazioni spiacevoli, di giovani che infastidivano gli utenti e fumavano a bordo".

Controlli stradali e davanti alla stazione

L'attività della Polizia Locale è proseguita anche nei controlli stradali, durante i quali un conducente è stato sorpreso con una patente contraffatta, ritirata, ed è stato denunciato. "Per gli accertamenti aggiunge Di Ciancia – ci siamo appoggiati ai colleghi di Torino che hanno la strumentazione adeguata anche per la prova documentale in Procura e ci hanno confermato che il documento era falso. Si tratta di un campanello di allarme, potrebbe esserci dietro un'associazione a delinquere dedita alla creazione di false patenti online".

I controlli davanti alla stazione ferroviaria di Alba hanno, invece, portato all'identificazione di due persone: una è stata denunciata per detenzione e spaccio di stupefacenti.