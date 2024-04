Cuneo, bici rubata venne ritrovata in via Meucci: in due a giudizio per ricettazione

Era il 12 gennaio 2023 quando C. D. e M. J., due uomini originari della Guinea, vennero trovati dalla Squadra Mobile seduti in via Meucci a Cuneo accanto a una mountain bike di cui poco prima era stato denunciato il furto in un cortile condominiale di via Don Giovanni Bosco. A denunciarne la sparizione un ragazzino che, insieme a un amico, quel giorno l’aveva parcheggiata di fronte a una palestra lì presente.

“Eravamo stati chiamati per il furto di due biciclette – ha spiegato uno dei poliziotti intervenuti quel giorno sul posto –. I ragazzi ci avevano spiegato di averle lasciate nelle rastrelliere in una zona lì vicino e dopo averci fornito una descrizione alcuni colleghi della Mobile ci hanno chiesto supporto per identificare tre uomini fermati in via Meucci perché si trovavano accanto a una bicicletta identica a quella descritta da uno dei ragazzi. Al nostro arrivo, oltre ai due imputati, c’era un terzo uomo che si allontanò. Alla nostra richiesta di spiegazioni non fornirono risposte esaustive”.

Rinviati a giudizio con l’accusa di ricettazione, i due cittadini extracomunitari nei giorni scorsi sono comparsi di fronte al giudice. In aula era presente anche C. D., attualmente detenuto in carcere. Presa la parola, l’uomo ha spiegato al giudice la propria versione dei fatti. Secondo quanto riferito, lui e M. J. quella mattina si sarebbero diretti in un bar di corso Giolitti e, mentre erano lì seduti, sarebbe sopraggiunto un loro conoscente: “Quando è arrivato – ha spiegato l’imputato - si è messo a parlare con un’altra persona, N. B., e gli ha lasciato la bicicletta. N. B. è andato a comprare qualcosa e subito dopo è arrivata la Polizia e ci ha portato in Questura. Non sapevo che fosse rubata”.

La prossima udienza è stata fissata al 18 novembre prossimo.