Furti in tabaccherie di Costigliole Saluzzo e Busca: due giovani denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri di Villafalletto hanno denunciato in stato di libertà due giovani, un italiano e un uomo di origine marocchina, residenti nel Cuneese, in quanto indiziati di essere gli autori di alcuni furti commessi in provincia nella nottata dello scorso sabato 27 aprile.

L’indagine è partita dalla denuncia di un tentativo di furto in danno di una farmacia di Villafalletto e si è sviluppata attraverso una minuziosa ricostruzione delle immagini di videosorveglianza degli impianti pubblici e privati presenti nel centro del paese.

I militari non si sono limitati a verificare quanto successo nel loro territorio di competenza, ma, come di consueto, hanno verificato se in ambito provinciale fossero stati commessi reati simili, riconducibili, almeno in ipotesi, agli stessi soggetti.

Trovato un riscontro, i Carabinieri sono riusciti a rinvenire elementi e immagini che fanno ritenere plausibile il coinvolgimento dei due indagati anche in due furti commessi la stessa notte in due tabaccherie di Costigliole Saluzzo e di Busca.

Nel corso della perquisizione domiciliare a carico dei due uomini sono stati rinvenuta un’autovettura Bmw 320 XDrive familiare di colore rosso, risultata rubata e utilizzata per la commissione dei reati. E’ stata trovata anche parte della refurtiva sottratta nelle tabaccherie; tutti i beni recuperati sono stati restituiti agli aventi diritto.