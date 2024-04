Controlli in una sala giochi di Cuneo: licenza sospesa per 10 giorni e sanzione di 4 mila euro

Sono in corso, da parte della Polizia amministrativa e sociale della Questura di Cuneo, alcuni controlli degli esercizi pubblici nei quali viene svolta l’attività da gioco per mezzo degli apparecchi con vincita in denaro.

Nell'ambito di queste verifiche, sono state appurate varie violazioni presso l’attività di raccolta scommesse “SNAI-vincendo”, che si trova in via Torino 71 a Cuneo.

Gli operatori di Polizia hanno accertato che la titolare della licenza di Pubblica Sicurezza, di nazionalità cinese, svolgeva l’attività in assenza sia del titolare che di un delegato autorizzato del Questore, in violazione degli artt. 8 e 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Per tale motivo il Questore di Cuneo ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza per 10 giorni.

Non solo: all'interno dei locali venivano somministrate bevande in assenza di licenza/scia del Comune di Cuneo. Per tale motivo, la titolare è stata sanzionata per un importo pari € 4000.