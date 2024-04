Noleggio a lungo termine in pronta consegna: quali sono i vantaggi

Negli ultimi anni, sono sempre più numerose le persone che decidono di usufruire di un servizio di noleggio auto, e non si tratta solo di imprenditori e professionisti, ma anche di utenti privati che preferiscono orientarsi verso una formula più conveniente dell’acquisto.

Prendere un’auto a noleggio significa scegliere tra una vasta gamma di modelli di ultima generazione, e versare un unico canone mensile che include tutti i costi di gestione, compreso il chilometraggio stabilito in fase di contratto.

Inoltre, la possibilità di noleggiare un’auto a lungo termine con consegna immediata, può rappresentare una soluzione pratica e conveniente per coloro che necessitano di un veicolo senza dover attendere lunghe tempistiche di consegna: un indubbio vantaggio per tutti coloro che hanno urgenza di avere a disposizione un certo tipo di autoveicolo.

Noleggio auto a lungo termine con pronta consegna: cosa significa

Il noleggio a lungo termine con pronta consegna permette di utilizzare la propria auto preferita praticamente subito, evitando le tempistiche di un servizio tradizionale di autonoleggio.

La procedura per usufruire di questo servizio è molto semplice, e può essere effettuata rapidamente anche online: basta scegliere il veicolo, tra quelli disponibili per il noleggio a Km 0 oppure a pronta consegna, e inviare la documentazione richiesta.

Normalmente, per ottenere un’auto a noleggio è sufficiente presentare un documento di identità e dichiarare la propria situazione reddituale, per comprovare di non essere stati segnalati a causa di problemi di insoluto o protesto.

La consegna dell’auto noleggiata generalmente avviene in una quarantina di giorni, poiché le auto a pronta consegna sono già targate, tuttavia queste tempistiche possono essere ulteriormente ridotte recandosi personalmente presso la concessionaria.

Perché il noleggio auto è spesso preferito all’acquisto?

La soluzione del noleggio a lungo termine viene spesso considerata conveniente e vantaggiosa anche dai privati per diverse ragioni:

- Consente di avere a disposizione un veicolo nuovissimo e del modello preferito o più adatto a svolgere un certo tipo di lavoro;

- Evita tutte le incombenze burocratiche legate all’acquisto e possesso di un’automobile: assicurazione, tasse, bollo, revisione, manutenzione;

- Offre il vantaggio di pagare un’unica rata comprensiva di tutte le spese di gestione del veicolo, esclusa la benzina;

- Garantisce la copertura assicurativa, l’assistenza su strada in caso di sinistri o guasti, la possibilità di richiedere un veicolo sostitutivo e il servizio di manutenzione sia straordinaria che ordinaria.

Il contratto di noleggio auto a lungo termine può perdurare per diversi anni e, una volta giunto al termine, può essere rinnovato con un’auto diversa e nuova, tuttavia è possibile sostituire l’auto anche quando il periodo di noleggio è ancora in corso.

Il canone mensile per il noleggio auto a lungo termine pronta consegna varia in relazione a diversi parametri: oltre al modello dell’auto, anche il chilometraggio e i servizi di gestione e manutenzione dell’auto, dall’immatricolazione alla polizza assicurativa.

È inoltre possibile integrare la polizza con ulteriori servizi aggiuntivi, quali possono essere la tutela legale in caso di incidenti o altri problemi, il cambio periodico delle gomme e la possibilità di avere a disposizione un’auto sostitutiva in qualsiasi momento.