A Savigliano il Denim Day, contro la violenza di genere

Sensibilizzare contro la violenza di genere ed in particolare sradicare la cosiddetta “vittimizzazione secondaria” o victim blaming (il tristemente famoro «Se l'è cercata!»).



Sono gli obiettivi del “Denim Day”, che anche quest'anno torna a Savigliano, organizzato dal Comune tramite le associazioni della Consulta Pari opportunità, in particolare l’Associazione “Break the Silence”. L'appuntamento è in programma per mercoledì 24 aprile, dalle 18 alle 19, in piazza Santarosa.



Il Denim Day – celebrato per la prima volta nel 1999 – prende il nome da una sentenza della Corte di Cassazione Italiana, che nel 1998 annullò una condanna per stupro poiché «la vittima di 18 anni indossava jeans aderenti e dunque difficili da sfilare senza l’aiuto della ragazza».



«A questa sentenza – spiegano dalla Consulta – ne sono seguite tante altre, oltraggiose della dignità delle vittime di violenza, ribaltando le responsabilità. Per dire basta a tutto ciò, l'invito è a partecipare all'appuntamento di mercoledì 24. Chi lo desidera potrà portare di jeans che verranno posati sulla piazza in modo simbolico, e che potranno poi essere lasciati in beneficenza all’Associazione Mai+Sole».