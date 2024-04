A Castiglione Falletto si presenta la Marcia Alpina di Regolarità

Sala gremita di persone, oltre 50 le presenze, venerdì sera 12 aprile 2024, in una delle tante splendide cornici che offre la Regione Piemonte. Nel cuore delle meravigliose Langhe (Patrimonio dell’Unesco), la città Alba, in provincia di Cuneo, è stata lo scenario ideale per la serata dedicata alla promozione di una delle discipline storiche della FIE: la marcia alpina di regolarità.



L’evento è stato organizzato dall’Associazione affiliata FIE di Santa Vittoria di Alba “Naturaltrek”, spinta dall’interesse di saperne di più rispetto a questa attività sportiva, sperimentata per la prima volta un anno prima dal Presidente Giorgio Santangelo e da Monica Cogno, imprenditrice nel campo vitivinicolo e componente super attiva di Naturaltrek, in una gara del campionato regionale piemontese che da alcuni anni si tiene a Montà d’Alba (CN) a fine luglio.



Naturaltrek ha quindi coinvolto il CAI di Alba, rappresentato dal Presidente Bruno Bonino, che ha ospitato la serata promozionale nella sede CAI, il CSI di Alba, il Comune di Castiglione Falletto, rappresentato dal Vice Sindaco Gianni Chiotti, e la Proloco di Castiglione, rappresentata da Maurizio Servetti, consigliere comunale, che si sono dichiarati fin da subito molto interessati a concretizzare questa curiosità nell’organizzazione di una prova di marcia di regolarità a inizio luglio, in quei fantastici territori dove la marcia alpina di regolarità non è ancora una presenza fissa tra gli sport che si possono annoverare.



La serata è stata organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte della FIE, che, nella persona del Presidente Gianfranco Gallotti, ha spiegato ai presenti chi è e di cosa si occupa la FIE, il valore aggiunto nel farne parte.



Sono intervenuti poi quattro volontari marciatori (Valentina Cortese, Consigliere Regionale FIE e atleta marciatrice; Eleonora Crestani, Consigliere Regionale e Federale FIE e atleta marciatrice; Gianluca Mello Grand, atleta marciatore; Alessandro Coltro, atleta marciatore) che hanno descritto in cosa consiste questo sport. Materiali creati ad hoc per l’evento, un bel video emozionale, autoprodotto, e i racconti in prima persona della propria esperienza e delle proprie emozioni come marciatori, hanno arricchito e reso ancora più coinvolgente la serata.



Tante le domande e le curiosità pervenute dal pubblico presente, nonostante l’orario di fine serata, e anche la richiesta di sperimentare subito qualche passo e andatura “da marcia alpina di regolarità” direttamente lì in sala!



Tutte cose che lasciano ben sperare per la diffusione e la pratica di questa disciplina sportiva anche in quelle zone!



L’appuntamento è per il 7 luglio a Castiglione Falletto con una prova organizzata da Naturaltrek in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte ed il mondo della marcia alpina di regolarità che metterà a disposizione la competenza e l’esperienza nell’organizzazione di questo genere di attività.