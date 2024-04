La cuneese Camilla Basso, centrale del Chieri '76, è campionessa regionale Under 18

Cuneese, classe 2006, Camilla Basso, figlia di Marco, titolare in società del bar Il Corso, è diventata campionessa regionale Under 18 con la Reale Mutua Feneira Chieri '76.

Cresciuta nelle giovanili del Cuneo Granda Volley, la giovane pallavolista, che gioca nel ruolo di centrale, a soli 15 anni ha esordito in B2, campionato disputato anche in questa stagione agonistica.

Nella rosa anche della compagine Under 18, domenica 28 aprile, proprio in questa categoria, ha vinto il campionato regionale in una bellissima finale disputata a Santena contro l'Igor Novara, battuto per 3 a 1.

Grazie a questo traguardo, Carlotta e le sue compagne di squadra, dal 14 al 19 maggio, saranno impegnate a Conversano, in provincia di Bari, dove si disputeranno le finali nazionali in cui si fronteggeranno gli undici sestetti Under 18 migliori d'Italia.

La centrale Camilla Basso, con le sue compagne del Chieri '76, porterà un pezzo di Cuneo in campo.