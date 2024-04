Busca: a Casa Francotto l'inaugurazione della mostra "Il sogno parigino"

Sarà inaugurata sabato 5 maggio alle ore 17 in Casa Francotto la mostra fotografica Il sogno parigino di Aldo Galliano curata da Sergio Bruchiero. Interverranno l'artista, il curatore, la presidente di Cuneo fotografia Grazia Bertano e la giornalista Vanna Pescatori.



La mostra sarà aperta fino al 26 maggio al sabato e alla domenica dalle ore 15,30 alle ore 19 con ingresso libero.



“Questa mostra - illustra l'artista Aldo Galliano - , un po' come tutte le ricerche artistiche, segue un processo narrativo e creativo… Mi sono ispirato a come io immagino potessero essere nel bene e nel male le notti parigine negli anni Venti del secolo scorso, in particolare i vicoli di Montparnasse con i suoi bistrot frequentati da scrittori come Hemingway ed artisti del calibro di Modigliani, Boldini Brancusi, senza dimenticare la straordinaria figura di Kiki la regina di Montparnasse, modella attrice e scrittrice… Parigi era il centro dell'arte internazionale e diede alla luce fenomeni culturali come la Belle Époque, di cui Parigi fu il cuore pulsante. Sempre in quegli anni a Parigi nasce un movimento artistico letterario d'avanguardia, che al suo interno coinvolse tutte le arti, la letteratura, la pittura, il cinema e il suo principale teorico fu Andrea Breton: il movimento del Surrealismo, che voleva che voleva far emergere l'inconscio dei sogni anche da svegli e permettesse così di associare liberamente parole, pensieri, immagini azioni senza pregiudizi né freni inibitori. E’ quello che un po' è successo a me, scavando nel mio inconscio, ricco di sentimenti. Non soltanto ho sognato, ma ho immaginato ad occhi aperti sensualità e erotismo, importanti letture, grandi innovazioni e dolce vita”.