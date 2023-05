Proposte e idee per trascorrere la Festa del Lavoro nella Granda

A causa del maltempo alcuni eventi organizzati per questa giornata potrebbero subire variazioni nei programmi: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net/





Fiere e manifestazioni

A Brossasco oggi, lunedì 1° maggio, è in programma la seconda giornata della Festa del Legno Dalle 9 alle 18 di oggi proseguirà la rassegna dell’artigianato di eccellenza, con gli espositori del settore legno. In vetrina anche gli antichi mestieri e gli espositori locali agro-alimentari. Al Museo del legno ci sarà l’esposizione delle sculture in lizza per il concorso in memoria di Adriano Alessandrini. Da vedere la mostra del pittore Nazer. Durante la giornata si esibiranno la banda musicale di Brossasco, gruppi musicali, le corali e balli occitani. Il pranzo sarà servito nella palestra comunale con le ravioles della valle Varaita, precedute da un antipasto casalingo. Nel pomeriggio previsti l’esibizione di danza, canti e balli occitani e la sfilata per le vie del paese della banda del Passatore. Per i più piccoli, spettacolo con Prezzemolo e i giochi di una volta. Info e programma completo: www.comune.brossasco.cn.it e pagina Facebook Proloco Brossasco.



Ad Alba il secondo fine settimana di Vinum avrà luogo fino ad oggi, 1° maggio, con i vari banchi di assaggio disseminati in tutto il centro città. L’orario di apertura sarà dalle 10.30 alle 20. Le degustazioni si potranno effettuare acquistando il carnet al costo di 35 euro e il biglietto darà diritto al calice con tasca e 16 degustazioni di vini piemontesi. Compresi ci saranno benefit e sconti per altre iniziative. Saranno proposti abbinamenti gastronomici, grazie al Street Food ed Langa. Tanti gli eventi del fine settimana: corsi di cucina e i percorsi enogastronomici al Castello di Roddi, workshop dedicati al formaggio, i laboratori di Vinumlab. Ci sarà spazio anche per i bambini grazie a Vinumbimbi: un’area attrezzata con giochi didattici realizzati artigianalmente in legno e materiali naturali. Oggi sarà possibile partecipare alla visita guidata “Alba Sotterranea”.

Info: www.vinumalba.com



Tutto è pronto a Baraccone di Castagnito per la venticinquesima rassegna dei fiori e dei piccoli animali, in programma, come da tradizione, oggi, lunedì 1° maggio. Il programma prevede l’apertura della fiera alle 9.30, con l’esibizione della banda alpina di Corneliano e delle majorette di Ferrere. Direttamente da Telecupole, alle 10, sarà ospite Sonia De Castelli. Alle 14.30, in piazza Primo Maggio ci sarà il grande ritorno delle Mondine per trascorrere un allegro pomeriggio in musica, mentre gli spazi fieristici di via Neive saranno allietati da Gli agricoli band. Famiglie e bambini saranno i protagonisti e un’atmosfera gioiosa caratterizzerà l’intera giornata.

Il comitato promotore ha organizzato la Lotteria in fiore, nella quale con un solo euro si potrà tentare la fortuna. Info: www.facebook.com/fieraprimomaggio.baraccone.5



A Niella Belbo le vie e la piazza del Mercato accoglieranno oggi tutte le bancarelle della venticinquesima Fiera di primavera. Oltre alle bancarelle, il programma proporrà, a partire alle ore 11, la tradizionale gara dei mangiatori di tajarìn e poi il pranzo a base di bollito misto con salse, dalle 12.30 dentro al salone polifunzionale. Per tutto il giorno ci saranno musica, canti e balli con la diretta di Radio Vallebelbo e interventi di circo e laboratori proposti dalla Cascina dell’inverso. Info: www.facebook.com/proloconiella



La 164 °Fiera di San Pio e la 19° Fiera delle Erbe sono in programma questa anche per oggi, lunedì 1# maggio a Roccaforte Mondovì. Dalle ore 9 aprirà la mostra mercato di prodotti naturali, enogastronomici, di artigianato, fiori, piante officinali ed erbe aromatiche. Dalle 12.30 sotto la tensostruttura del Pala San Pio sarà allestito il pranzo a base di trippe.

Info: www.comune.roccafortemondovi.cn.it e www.facebook.com/comune.roccafortemondovi



A Saluzzo START, 85ª Mostra Nazionale dell’Artigianato è in programma fino ad oggi, 1°maggio. Sono oltre quaranta gli artigiani e le ditte presenti, popolando con le loro migliori creazioni gli spazi aulici di Casa Cavassa (la “Casa dell’Artigianato”), il Porticato dell’Antico Palazzo Comunale e Palazzo Saluzzo di Monterosso, ex Istituto d’Arte. L’Artigianato, proposto nelle sue più diverse sfaccettature, racconta il legno, il tessuto e il cuoio, la ceramica, il ferro, l’arte dell’ombrello e la liuteria, il gioiello. Ad accogliere i visitatori di Start Artigianato è il grande salone di palazzo Saluzzo di Monterosso. Tutto intorno, in quelle che erano le vecchie aule dell’istituto d’arte, trovano spazio gli artigiani e le associazioni che partecipano alla rassegna. La mostra, a ingresso gratuito, ha in calendario laboratori musicali, workshop sull’artigianato, laboratori creativi per adulti e bambini. Oggi musica e artigianato si incontreranno sotto il portico dell’antico palazzo Comunale, a cura di Fab e Alessandro Casalis. Info e programma completo: https://startsaluzzo.it

Oggi, lunedì 1° maggio, è in programma la “Visita guidata alla scoperta del fascino di un’antica Capitale”, un tour pensato per scoprire una città ricca di fascino e di arte, attraverso le bellezze del borgo antico e i Musei cittadini. La visita inizierà dal nuovo spazio orientativo della Castiglia, per proseguire con un affaccio mozzafiato sulla città dalla terrazza panoramica. La visita poi continuerà con una passeggiata nel cuore del centro storico di Saluzzo e si concluderà con la visita di Casa Cavassa, uno scrigno di storia e arte della città del Marchesato.

Info: https://visitsaluzzo.it/events



Appuntamento con i mercatini anche questo fine settimana.

Terzo appuntamento dell’anno con il mercatino dell’antiquariato a Savigliano. Oggi, dalle 8 alle 18, nelle vie, nelle piazze e sotto i portici del centro storico tornerà la sarabanda di espositori con cento banchi per andare a caccia di oggetti vintage, curiosi e da regalo. Ad Ormea, sempre oggi, 1° maggio, ci sarà “Artigianato, che passione!”, mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico dalle 9.00 alle 19.00. Sempre ad Ormea appuntamento con la rassegna “Erbe di primavera”. Le attività aderenti all’iniziativa proporranno piatti, aperitivi e cocktail a base di erbe di primavera. Info: www.comune.ormea.cn.it





Spettacoli e musica



In occasione della Festa del Lavoro, un ricco ed entusiasmante programma animerà oggi la città di Cuneo, salvo maltempo. Le Madamè porteranno in scena lo spettacolo “Se tu sapessi il bene che ti voglio” alle 12 presso il Parco della Resistenza a Cuneo. Si esibiranno anche Acustica, Mind the step, Tai Paz vs Poteri Forti e altri artisti, fino alle 17. Non mancherà lo street food.



L’associazione Castello del Roccolo di Busca inaugura oggi la stagione di apertura al pubblico 2023 rinnovando la collaborazione con l’associazione Gli Invaghiti Ets che porterà al Roccolo il concerto “Sopra l’aria di Ruggiero - Trisonate italiane del Seicento ispirate a temi famosi”, con l’Accademia Eridana. Il castello sarà aperto anche per visite guidate. Il concerto, del costo di 6 euro, si svolgerà alle 16, richiesta la prenotazione scrivendo a concerti@invaghiti.info; il prezzo include nel biglietto, la visita guidata al castello alle 15, per chi lo desidera. Info: www.castellodelroccolo.it/it



Ad Alba oggi, lunedì 1° maggio, alle ore 21.00, andrà in scena l’ultimo spettacolo della stagione di Prosa del Teatro Sociale “G. Busca”, “L’erba del vicino è sempre più verde”, di e con Carlo Buccirosso. Biglietti al botteghino del teatro nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento o anche on line su: www.ticket.it





Castelli aperti, musei e mostre



È iniziata la stagione della rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per oggi, lunedì 1° maggio, saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori.

Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, casa Pellico. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it



A Bra riapre al pubblico la Zizzola. Sarà possibile visitare il museo ospitato all’interno del monumento e il parco dalle 10 alle 18 con orario continuato il sabato e la domenica.

in occasione della Festa dei Lavoratori, la Zizzola sarà aperta anche lunedì 1° maggio.

Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it



Riapre al pubblico dalle 10 alle 19 il Forte Albertino di Vinadio con tante possibilità di visita e nuove proposte dedicate agli amanti dell’outdoor. Oltre al percorso multimediale “Montagna in movimento”, alle esperienze immersive di “Vinadio Virtual Reality”, alla mostra permanente “Messaggeri Alati” e al percorso per famiglie “Mammamia che forte!”, Artea e Comune stanno lavorando a un progetto per la valorizzazione degli spazi outdoor attorno al Forte: 50mila mq di verde, in un contesto storico e architettonico di grande bellezza, che saranno lo scenario per attività eco sostenibili e all’aria aperta. Info: www.fortedivinadio.com e www.facebook.com/fortedivinadio



Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita fino al 4 giugno la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante, dalle Confraternite ad oggi” dedicata a sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco ai più deboli e ai più poveri. Dal primo hospitalis, di cui si ha notizia nel Trecento, all’assistenza offerta dal volontariato ai giorni nostri: la rassegna offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni, nate nel corso dei secoli per volontà della comunità o di singoli benefattori. Ingresso libero. Info: www.comune.cherasco.cn.it



Il percorso Infinitum, la visita immersiva allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, sarà aperto oggi dalle 15 alle 19. È un percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Attraverso l’utilizzo di innovativi visori VR il visitatore potrà rivolgere lo sguardo in ogni direzione, ammirare gli affreschi realizzati da Andrea Pozzo e scoprire le bellezze e le particolarità della chiesa.

Info: pagina Facebook Infinitum Chiesa della Missione Mondovì.





