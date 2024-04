Mondovì: prorogata sino al 26 maggio la mostra sul Barocco e Caravaggio

Più di ottomila visitatori da dicembre ad oggi per la mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio” allestita presso l’ex chiesa di Santo Stefano e promossa da Piemonte Musei e dall’associazione Be Local in collaborazione con il Comune di Mondovì. Un successo straordinario che ha convinto gli organizzatori a prorogare la chiusura dell’esposizione, inizialmente prevista per il 1° maggio, al 26 maggio prossimo.



Un’immersione nell’arte barocca che ha incontrato il grande favore del pubblico grazie ad artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani, ma che ha parimenti dimostrato (come sottolineato dal sindaco e dall’assessora alla Cultura) il potenziale custodito dalla città di Mondovì in termini di spazi espositivi e di attrattività turistico-culturali.



La mostra, dunque, rimarrà visitabile fino al 26 maggio nell’ottica di favorire ancora gli accessi alle scuole di ogni ordine e grado. Questi gli orari di visita: dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 19; il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 20 (1° maggio incluso).